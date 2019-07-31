【風暴消息】新巴城巴通宵線恢復服務　港鐵收車前加密班次 (23:48)

荃灣線 5-10分鐘一班

觀塘線 5-10分鐘一班

港島線 8-10分鐘一班

南港島線 4.5-8分鐘一班

將軍澳線

•北角站來往寶琳站 5-10分鐘一班

•調景嶺站來往康城站 12分鐘一班

【23:00】新渡輪本地航線渡輪服務將於8月1日凌晨1時30分過後逐步恢復正常。由於現時海面情況仍然不穩，渡輪會較為顛簸，乘客請注意航行時間或會延長，而航班亦可能因此而延誤。為疏導人流，新渡輪會因應渡輪調配而作適當安排。乘客可致電新渡輪顧客服務電話專線2131 8181收聽最新航班錄音信息、登入新渡輪網頁www.nwff.com.hk或「新渡輪」手機應用程式查閱最新航班安排。

【22:32】機管局表示，受熱帶風暴韋帕影響，香港國際機場的航班升降受到影響，全日預計共有25班航班取消，693班航班延誤。機場啟動緊急應變中心，協調機場運作。

雖然天文台公布韋帕正逐漸離開香港，但機場鄰近區域天氣仍不穩定，機場航班運作仍然有一段時間會受影響。為疏導受影響航班，今晚（31日）機場兩條跑道將通宵運作。預計機場運作明日（8月1日）將回復正常。

機管局及服務承辦商今晚會增派人手協助旅客，部分餐廳及商戶今晚亦會延長時間或通宵營業。無人駕駛列車會延長運作時間。

機管局將會與航空公司及各業務伙伴保持緊密溝通，並呼籲旅客向航空公司查詢航班最新情況，確認機位後才出發前往機場。旅客亦可留意香港國際機場網頁，或「我的航班」流動應用程式，有關最新的航班資訊。

【22:00】天文台宣布考慮會在午夜前後改發3號強風信號。新巴701S、796S號線，及新巴城巴各條通宵路線會恢復服務。城巴S1及B3M號線會繼續營運至尾班車。

【20:48】至目前為止，民政事務總署在各區共開放25個臨時庇護中心，共有205人入住。

截至晚上8時，政府1823電話中心收到10宗塌樹報告。渠務署確認一宗水浸個案。土木工程拓展署收到一宗山泥傾瀉報告。醫院管理局表示，共16名市民，分別為6男10女，在風暴期間受傷，前往公立醫院急症室求診。

香港機場管理局表示，今日共有562班航班延誤、25班航班取消。

【17:26】至目前為止，民政事務總署在各區共開放23個臨時庇護中心，共有150人入住。

截至下午5時，政府1823電話中心收到5宗塌樹報告。暫時未有山泥傾瀉或水浸報告。

醫院管理局表示，截至下午5時，共9名市民，分別為4男5女在風暴期間受傷，前往公立醫院急症室求診。

電車、山頂纜車服務已經暫停。香港機場管理局表示，今日共有397班航班延誤、22班航班取消。

【16:20】新巴及城巴宣布，除外S1及B3M外，所有路線於下午4時30分停駛。

【16:00】九巴及龍運宣布，除B1、S1及S64維持有限度服務外，所有路線將於下午4時起暫停服務。

【15:00】天文台於下午1時40分改發8號東北烈風或暴風信號。港鐵表示，為應付增加的乘客量，鐵路及港鐵巴士服務已加密，但會在稍後時間逐步減少。在8號信號發出3小時後，港鐵巴士會停止服務。

若天氣惡化或天文台發出較高熱帶氣旋警告信號，露天段的鐵路及港鐵巴士服務會在未能預先通知的情況下即時暫停。港鐵提醒市民留意港鐵網站、MTR Mobile app、電台及電視台的最新車務信息。

香港迪士尼樂園度假區亦宣布，樂園暫停開放，迪欣湖活動中心亦暫停開放至另行通知。詳情可瀏覽香港迪士尼樂園度假區網頁（www.hongkongdisneyland.com）或致電香港迪士尼樂園度假區預訂中心（1830 8300）查詢。

另外，海洋公園正門售票處已即時停止售票及入場。市民及遊客可透過海洋公園網站www.oceanpark.com.hk查閱公園最新之入場安排及開放時間。

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