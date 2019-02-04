【風暴消息】九巴城巴大部分路線停駛　150人入住臨時庇護中心 (17:26)

截至下午5時，政府1823電話中心收到5宗塌樹報告。暫時未有山泥傾瀉或水浸報告。

醫院管理局表示，截至下午5時，共9名市民，分別為4男5女在風暴期間受傷，前往公立醫院急症室求診。

電車、山頂纜車服務已經暫停。香港機場管理局表示，今日共有397班航班延誤、22班航班取消。

【16:20】新巴及城巴宣布，除外S1及B3M外，所有路線於下午4時30分停駛。

【16:00】九巴及龍運宣布，除B1、S1及S64維持有限度服務外，所有路線將於下午4時起暫停服務。

【15:00】天文台於下午1時40分改發8號東北烈風或暴風信號。港鐵表示，為應付增加的乘客量，鐵路及港鐵巴士服務已加密，但會在稍後時間逐步減少。在8號信號發出3小時後，港鐵巴士會停止服務。

若天氣惡化或天文台發出較高熱帶氣旋警告信號，露天段的鐵路及港鐵巴士服務會在未能預先通知的情況下即時暫停。港鐵提醒市民留意港鐵網站、MTR Mobile app、電台及電視台的最新車務信息。

香港迪士尼樂園度假區亦宣布，樂園暫停開放，迪欣湖活動中心亦暫停開放至另行通知。詳情可瀏覽香港迪士尼樂園度假區網頁（www.hongkongdisneyland.com）或致電香港迪士尼樂園度假區預訂中心（1830 8300）查詢。

另外，海洋公園正門售票處已即時停止售票及入場。市民及遊客可透過海洋公園網站www.oceanpark.com.hk查閱公園最新之入場安排及開放時間。

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