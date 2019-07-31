【逃犯條例】澳洲港留學生反修例遭恐嚇 (14:57)

澳洲昆士蘭大學上周有香港留學生在校園舉辦反對《逃犯條例》修訂活動，其間被一批中國人包圍，破壞海報，引發推撞。英國廣播公司（BBC）今日報道，有份協助籌辦示威活動的港生表示，她們沒有做任何煽動行動，亦沒有觸及「港獨」話題，活動仍遭破壞，且事後在網上遭恐嚇，令她們很擔心。
有份籌辦示威活動的香港學生Christy Leung及Phoebe Fan向BBC表示，這類滋擾情况延伸到校園外，她們發現自己的相片出現在中國社交網站微博，還附有恐嚇信息，包括「後果自負」等字句；兩人其中一名朋友的個人資料也被放上網，附有「不用擔心，你在布里斯班不會有好日子過」的字句。Phoebe Fan說：「我感到非常不安及害怕，因為我不確定他們會對我做什麼。」她表示，希望支持中國的留學生「尊重言論自由權利」，又擔心自己被監視，「我感到無力和十分害怕，我仍將在這裏讀書，他們卻在監視我……我覺得欠缺表達的自由。」不過Phoebe Fan稱，仍打算繼續參加反修例示威。
對於Phoebe Fan的憂慮，昆士蘭大學未有正面回應，但表示會調查有關示威活動，並為學生提供支援，又承諾會保障言論自由，不會容忍暴力和恐嚇事件。
（BBC）
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