兩度非禮同居女友12歲女　地盤男工囚4年 (12:59)

現年27歲的被告心理報告指出，他重犯機會不高，但須接受控制性欲輔導，其背景報告則顯示他小時候曾遭虐待，被告母親亦對他疏忽照顧。

至於事件對X的傷害，心理學家說X有創傷後障礙，感到無助及驚恐，她不時責怪自己，覺得揭發事件令家庭破碎，放假時只想留在家中，即使外出也會長期低頭，事件無疑為X帶來長期影響。

法官形容案件令人噁心，被告如此侵犯一名12歲女童，案情嚴重，判他入獄4年。

案情指出，任地盤工人的被告，與案發時年僅12歲女童X的母親是情侶， 兩人及X同居一公屋單位。被告於2016年及2017年間某早上，攀上X睡覺的上格牀，非禮X私處近兩分鐘。被告其後於某日趁X在家中洗澡時，突然要求進內如廁，又脫衣與X共浴，更拿起X的手握着自己下體約兩分鐘。2016年底，X向表親透露被告曾非禮她，其後X母親輾轉得悉，去年9月報警。

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