醫管局最新專科輪候時間：港島西骨科新症等3.75年　新界西全關節置換等5年 (12:54)

數據顯示，截至6月底過去一年，骨科門診共有11.2萬個預約新症，其中約70%屬於穩定新症。全部七個醫院聯網的骨科穩定新症均需要輪候超過100星期，以港島西輪候時間最長，達195星期，即約要等3.75年，亦冠絕其他專科的輪候時間。新界東的骨科亦要等144星期（2.77年）。截至6月底，骨科輪候全關節置換術個案達2.3萬宗，過去一年已完成手術的病人輪候時間中，以新界西最高，達5年，其次港島東亦要等4.6年。

眼科亦是另一「重災區」，過去一年約14.3萬預約新症，其中32%屬緊急新症，輪候時間少於或約等於一周。眼科有52%屬穩定新症，九龍東的穩定新症輪候最長，雖較3月前減一周，亦要輪候157周，即約3年，其次是九龍中要等122周（2.3年）。截至6月底，眼科輪候白內障手術的個案約4.6萬宗，過去一年已完成手術的病人輪候時間中，以新界西最高，要等2.5年。

此外，九龍西耳鼻喉科輪候時間較3個月前長23周，達135星期（約2.6年）；同期港島西內科輪候時間長11周至130周（2.5年）；九龍東兒科輪候時間長26周至57周（1年）。

醫管局稱，當局今日（31日）已更新網頁中預約手術（白內障及全關節置換）輪候時間的展示模式，提供已完成手術病人的實際輪候時間，以提高預約手術輪候時間的透明度和參考價值，方便病人選擇適當治療計劃。

醫管局又指出，會繼續推出改善措施，紓緩預約人數增加導致輪候時間延長的情況。當局以全關節置換術為例，稱已重新整理已預約的病人名單，將重複預約及已完成手術個案剔除，提供更多手術檔期。

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