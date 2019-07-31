【逃犯條例】真道書院助理校長戴健暉就仇警言論致歉（附回應全文） (13:03)

香港華人基督教聯會真道書院助理校長戴健暉周日（28日）在facebook個人帳戶發布針對警員帖文，全國政協副主席、前特首梁振英其後致函真道書院校監，要求書院馬上革除戴健暉。戴健暉昨（30日）回覆《明報》查詢，表示明白過激言論會對觀看者構成傷害，稱已於當日移除帖文，並收回言論，及向受影響警員和社會大眾致歉。
戴健暉回信全文：
本人一直以來謹言慎行，尊重法治。但由於最近社會矛盾惡化，有舊生在示威中受傷，更甚者對前景失望而試圖尋死，心裏一時情緒壓抑不了，於7月28日在自己面書私人空間宣泄情緒，及後引起社會關注，帶來不安，事件令本人深切反省在社交網絡的言行舉止應合乎公眾的合理期望。
有關帖文屬朋友限閲，只供本人社交網絡內已被確認的朋友觀看，而本人一向為避免網上言論影響學生，涉及的面書戶口的朋友當中並沒有學校就讀的學生。其後被截圖被轉放至其他的群組，引起散播仇恨的質疑，實非本人所願。然而，文責自負，我明白過激言論會對觀看者構成傷害，本人已於當日(28/7)下午移除有關帖文，收回有關言論。
事件令我更明白社會對教育工作者的期望，在往後日子必然更謹言慎行，在此再一次向讀者，尤其是受影響的警務人員及社會大眾表達最深切的歉意。本人並且將以專業和實際行動表明自己對教育的熱忱和承擔，繼續為學校和學生的福祉竭盡所能。
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