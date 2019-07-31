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【逃犯條例】張仁良哽咽心痛年輕人倡建對話平台　史維促訂解決方案 (13:38)

修訂《逃犯條例》引起的風波持續，多次示威爆發警民衝突，教大校長張仁良今（31日）見記者時，一度眼泛淚光。他已去信特首，建議政府向外界清楚表明有關條例已正式「撤回」。張仁良說，如果政府正式宣佈撤回修例，可消除不少人心中的誤解及疑慮，為「有理性及真誠對話創造條件」。他又建議，各界建立一個公開對話平台。

張仁良說，自6月來有大型示威遊行，衝突及對立從未停止，眼看暴力不斷升級，他對局勢感憂心及悲哀，有感現時香港「好似不是我們認識的香港」。他說，任何暴力都不應縱容、姑息及助長，大家要向暴力說不，又稱更多暴力會引來更暴力，將香港推入危險境地。

張仁良又說，現時情況已愈來愈危險，「如果我們還不做點東西，不排除有擦槍走火機會」。他說，這不是大家想看到的，若最終看不到出路，所有人都是輸家。

至於是否需成立獨立調查委員會，他認為，成立一個公開對話平台，「任何的看法、建議，都可以放到平台，大家坐著理性溝通和討論」。

被問到看到年輕人示威時受傷及被捕，張仁良一度哽咽，說感心痛及傷感。他說，會嘗試理解年輕人走上街頭的想法。張仁良未有正面回應會否與學生到現場，他說，大學有學術自由，校方不會阻止或推動學生參加社會運動。

張仁良原定今日下午與教大學生的公開對話將延期。教大學生會臨時行政委員會內務副會長吳嘉兒稱，因打風顧及同學安全，公開對話將會延期，校方暫未提供延期會面日期。她又說，學生會希望校長可親自到之後的遊行現場了解情況。

另一邊廂，科大校長史維向師生發信，就社會近期日趨嚴重的言語傷害及肢體衝突表達關注。他指出，上周校內出現侮辱性標語，認為有大部分參與這場公民運動的人均以和平方式，追求正義、民主及言論自由，惟不幸出現不受勸阻的行為，為此感到非常難過。

史維又稱，過去數星期，包括元朗在內的多場示威活動遭受阻撓，反映政府提出可行的解決方案比以往任何時候都更迫切。對於社會各界就反修例風波要求政府成立調查委員會，包括徹查警方的處理手法，他認為儘管困難重重，政府也需就此作出回應和行動，以展現其勇氣及領導能力。

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