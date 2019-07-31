【暴動罪審訊】45名被告控罪一覽 (11:51)

1. 首宗案件控告二男一女，涉及一項暴動罪名，控罪指被告湯偉雄（38歲）、杜依蘭（41歲）、李宛叡（16歲），在香港德輔道西近西邊街一帶，連同其他人參與暴動。

2. 第二宗案件控告24名被告，全部控以一項暴動罪名，另其中一人被控襲警罪名。首項控罪指被告張智麟（21歲）、陳梓康（28歲）、鍾泓洋（20歲）、徐慶鈞（20歲）、陳希雋（24歲）、崔耀明（21歲）、林少鋒（24歲）、蔡澤新 （40歲）、楊智昇（20歲）、林勝如（19歲）、黃頌恩（22歲）、黃錦珊（20歲）、李少康（21歲）、周錦濤（18歲）、莫卓煇（33歲）、黃飛鴻（19歲）、簡健煌（24歲）、張嘉聰（20歲）、譚詩妙（23歲）、羅萬泳（22歲）、蔡寶如（23歲）、譚伊婷（25歲）、陸映慧（27歲）及黃柏賢（21歲），在香港德輔道西近皇后街一帶，連同其他人參與暴動。

另外，莫卓煇另被控一項襲警罪，指他於宜必思香港中上環酒店外，襲擊督察鄧智兆。

3. 第三宗案件控告17名被告一項暴動罪，控罪指被告陳偉林（21歲）、甄凱盈（22歲）、陳澤峰（22歲）、布紫晴（24歲）、何栢耀（17歲）、梁志鵬（20歲）、楊位醒（31歲）、彭雨彤（20歲）、劉耀銓（28歲）、廖頌賢（30歲）、陳永琪（28歲）、廖天駿（28歲）、林皓正（22歲）、廖紫婷（19歲）、李樹樺（21歲）、胡嘉俊（21歲）及張雯曦（19歲），眾人被指在香港上環干諾道中及文華里附近，連同其他人參與暴動。其中廖頌賢報稱機師。

4. 第四宗案件控告學生陳子謀（24歲）一項管有攻擊性武器罪名，控罪指陳在中區干諾道中信德中心地下的公眾地方，無合法權限或無合理辯解，管有一支伸縮棍。

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