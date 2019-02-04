【暴動罪審訊】第四宗16人准保釋遵宵禁　22歲女被告被通緝　機師准離港 (13:17)

就涉案其中一名報稱任職機師的被告廖頌賢（30歲），辯方透露他為機長，一個月工作10多天，主要負責歐美航線，如無法離港的話，將無法繼續工作。另一被告李樹樺（21歲）則任職資訊科技技術員。

裁判官將案件同樣押後至9月25日再訊，各人期間獲准保釋，不得離港、遵守宵禁令、每星期到警署報到、在報稱地址居住等，惟批准廖頌賢在工作期間離港。

第三宗案24人准保釋遵宵禁 被告包括福利員中大生

【12:24】東區裁判法院正審理45名示威者涉於周日（7月28日）中上環爆發嚴重衝突提堂案件，律政司將45人分4案同日提堂，現正審理第三宗涉24名被告的暴動罪案件，案件同樣押後至9月25日再訊。

就涉案其中一名被告崔耀明（21歲），辯方稱他今早仍在瑪嘉烈醫院留醫，至案件開庭審訊期間才趕至法院應訊。辯方透露，他為中文大學的學生。

辯方在庭上透露，被告陸映慧（27歲）於一市場推廣公司任職資料分析員，屬家庭的收入來源，她5月已買機票，計劃下月初到日本欣賞音樂會。被告羅萬泳（22歲）則任職保良局兒童之家的福利工作員，負責照顧小朋友，另一被告蔡寶如（23歲）則於機場工作。

裁判官將案件押後至9月25日再訊，各人獲准保釋，期間不得離港、遵守宵禁令、每星期到警署報到、在報稱地址居住等。

涉兩宗案4被告准保釋遵宵禁令

【11:36】周日（7月28日）中上環爆發嚴重衝突，警方連續4小時發射催淚彈及橡膠子彈，示威者擲磚頭和竹枝等還擊。警方昨公布，在示威中被捕的49人中，有44人被控暴動罪，案件今（31日）在東區裁判法院提堂。就其中一宗涉3名被告的案件，押後至9月25日再訊，以便警方進一步調查。裁判官批准被告保釋，其間不得離港、遵守宵禁令、須每星期到警署報到等。

署理總裁判官羅德泉正式處理提訊案件時指出，相關案件涉及的人數太多，考慮其後將案件轉至配套和設施較佳的西九龍裁判法院處理。

就其中一宗涉3名被告的案件，被告湯偉雄（38歲）、杜依蘭（41歲）及李宛叡（16歲）各被控一項暴動罪。控方申請將案件押後至9月25日再訊。辯方透露，湯和杜為男女朋友，將於下月4日結婚，兩人同時於中環營運一間健身室，又指兩人在香港土生土長，杜擁有港大碩士學位。

至於另一宗被控管有攻擊性武器（即管有一支伸縮棍）的案件，辯方透露，被告陳子謀（24歲）周末需在深圳兼職教琴。被告在庭上亦需使用普通話翻譯。

裁判官將兩宗案件均押後至9月25日再訊，各人期間獲准保釋，不得離港、遵守宵禁令、每星期到警署報到、在報稱地址居住等。

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