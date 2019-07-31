【暴動罪審訊】涉兩宗案4被告准保釋遵宵禁令 (11:36)

署理總裁判官羅德泉正式處理提訊案件時指出，相關案件涉及的人數太多，考慮其後將案件轉至配套和設施較佳的西九龍裁判法院處理。

就其中一宗涉3名被告的案件，被告湯偉雄（38歲）、杜依蘭（41歲）及李宛叡（16歲）各被控一項暴動罪。控方申請將案件押後至9月25日再訊。辯方透露，湯和杜為男女朋友，將於下月4日結婚，兩人同時於中環營運一間健身室，又指兩人在香港土生土長，杜擁有港大碩士學位。

至於另一宗被控管有攻擊性武器（即管有一支伸縮棍）的案件，辯方透露，被告陳子謀（24歲）周末需在深圳兼職教琴。被告在庭上亦需使用普通話翻譯。

裁判官將兩宗案件均押後至9月25日再訊，各人期間獲准保釋，不得離港、遵守宵禁令、每星期到警署報到、在報稱地址居住等。

暴動罪審訊 相關報道：

警控44人暴動1人管攻擊性武器今提堂 大批市民赴法院聲援

葵涌警署衝突 記協攝記協：嚴厲譴責警員蓄意攻擊記者