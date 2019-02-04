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【逃犯條例】譚惠珠：中央不擔心爭議拖到國慶影響面子　當局或須考慮過濾網上危害安全信息 (11:13)

反修例爭議持續。港區人大代表、基本法委員會副主任譚惠珠今晨（31日）接受港台節目訪問時，以法國「黃背心」運動作比喻，稱現時反修例運動雖然持續，但勢頭相比起6月時已好了很多，「火頭慢慢熄緊」，相信開學後局勢會進一步平靜。

至於會否擔心修例爭議延續至十一國慶70周年，影響中央面子，譚惠珠稱不希望會延續至十一，但認為中央是一點也不擔心反修例爭議會影響面子，「因為中央那麽大、中國那麽大」。譚惠珠亦回應前日（29日）港澳辦記者會言論，稱從整篇港澳辦發言佈局來看，可見中央認為修例爭議是香港內部事務，故中央不會插手干預，香港應按本身行政及司法手段，以贏取市民支持，從而讓局勢平靜下來，讓香港謀發展。

談及解放軍介入香港事務與否的問題，譚惠珠稱如涉及純防務事態，例如有人攻擊軍營等，那麽在此情況下，解放軍出動與否便不是由香港決定。不過，她目前不覺得有人會攻擊軍營，而如今香港事態發展亦未達到「純防務」的標準，警方也不是不能處理。

譚惠珠稱現時香港社會秩序方面出現問題，舉例說現時法律上未有《反蒙面法》，又指出網上流傳很多「襲警手冊」一類引人犯罪的消息，當局對此完全沒有管制和防禦力。她認為年輕人現時受網絡言論影響更大於師長父母，當局或須考慮過濾網上有關危害他人安全信息的方法。

節目主持人其後問及政府是否要規管網絡時，譚惠珠強調此為其個人看法，並以歐洲國家為例，稱當地政府可要求facebook或網絡供應商，過濾有關仇恨暴力內容。她強調自己意思完全不是為了鉗制網絡自由，只是希望香港社會秩序受多些保護。

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