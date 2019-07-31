【逃犯條例】數百人包圍天水圍警署　有人向群眾射煙花7人傷 (10:15)

政府修訂《逃犯條例》風波不息，數百人凌晨包圍天水圍警署，聲援3名在天秀路「連儂牆」處被帶返警署的年輕人，其間有車輛高速駛經現場，並向警署及人群發放多枚煙花，造成7人受傷，其中5人需送院治理。
據了解，昨晚（30日）9時許，3名年輕人與一名中年漢在天秀路「連儂牆」因事起爭執，其後有肢體衝突，警方拘捕3名年輕人。目擊拘捕過程的呂先生及鍾先生說，3名年輕人聲稱到「連儂牆」撿垃圾和清潔 ，其間一名中年漢稱被其中一名年輕人襲擊，雙方遂起爭執，中年漢報警。後來一名在紋身漢經過上址，警察隨即將他制服在地，其後至少9輛衝鋒車到場，警員築起人牆，並帶走3名涉事年輕人到天水圍警署。
數百名市民包圍天水圍警署，要求警方釋放3名年輕人，警署落閘，一名總督察在警署外與包圍者交涉。至凌晨近2時，其中兩名年輕人獲保釋，由親友陪同下離開。
凌晨2時許，一輛黑色私家車在天水圍警署對開高速駛過，其間向警署前的人群發放多枚煙花，煙花射中警署外牆及人群，現場傳出多下爆炸聲，事件造成7人受傷，其中5人經包紮後需送院治理。
事發時郭先生聽到疑似放煙花的響聲，並見有火光朝向人群，他形容在場市民均感到震驚，「（有煙火）在我耳邊爆開」，郭先生的手燒傷並起水泡，救護員到場為他敷冰袋治理。另一名傷者魏先生表示，聽到「標標標」5下響聲，轉頭見到一輛車在對面行車線高速駛過及發放很多煙花，「（煙花）發放得很低，真是不覺得他射警署，似是射我們」。
未幾現場一輛白色私家車與一輛九巴私家車相撞，九巴私家車剷上石壆花槽，涉事車輛的司機及乘客共4人均受輕傷，需送院治理。現場地面留下疑似煙花彈殼，警方刑事調查隊及爆炸品處理組其後到場蒐證，凌晨4時許，大部分市民陸續散去。
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