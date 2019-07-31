【逃犯條例】彭博社：解放軍集結香港邊境 (10:50)

特區政府修訂《逃犯條例》引起的風波持續，多次示威爆發警民衝突，中央會否派解放軍介入備受關注。彭博社周三（31日）引述美國官員消息報道，多支中國解放軍編隊或武警在香港邊境集結，其性質及目的未明，白宮正密切關注。
報道指出，早前美國總統特朗普謹慎回應香港近期的示威活動，並讚揚國家主席習近平處理手法「克制」，惟目前尚未清楚若解放軍介入香港，白宮將如何應對。
蓬佩奧上周四（25日）接受彭博電視訪問時，被問到他是否關注中國可能派出解放軍介入香港的示威活動時，他表示，華府期望中國做正確的事情，也希望香港的示威活動能夠維持和平。他周一（29日）亦重申，希望北京做正確的事，尊重香港和涉及美國與香港的協議。
中國國防部發言人吳謙日前批評，香港部分激進示威者行為觸碰「一國兩制」底線，又稱「在《駐軍法》的第3章第14條有明確規定」。這意味着若港府認為有必要時，解放軍可出動協助維持社會治安。
（彭博社）
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