男子鐵鏈自綁危坐尖沙嘴碼頭　被勸服後宣布絕食三日 (12:05)

【12:05】姓馬事主返回地面解下鐵鏈後拒絕送院，並宣布開始斷水絕食行動三日，其間會一直留守尖沙嘴碼頭，無懼即將來臨的8號風球。在場警員力勸他需要飲水，惟對方堅持斷食斷水不為所動，熱心市民架起鐵欄以保障其安全。馬向在場記者表示，自己是一名雞販，因擔心香港、市民及警察安全而堅持斷水絕食行動，颱風襲港亦不會阻礙自己的決心。
【10:20】有30多名市民冒雨撐傘到場支持事主，並舉起寫有「一個都不能少」標語，有人激動落淚，高叫：「兄弟一個不能少！」事主於10時10分被勸服返回地面，消防及救護員上前替他檢查。
【09:44】早上8時13分，一名以鐵鏈自纏頸部的男子，被發現在尖沙嘴天星碼頭危坐海邊，警方接報後到場游說，消防輪亦趕赴對開海面戒備。
據悉，事主以鐵馬包圍自己，並在鐵馬上貼上大量「反送中修例」及「救救香港警察」標語，又稱「前線警員好辛苦」。
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