男子鐵鏈自綁危坐尖沙嘴碼頭　被勸服後宣布絕食三日 (12:05)

【10:20】有30多名市民冒雨撐傘到場支持事主，並舉起寫有「一個都不能少」標語，有人激動落淚，高叫：「兄弟一個不能少！」事主於10時10分被勸服返回地面，消防及救護員上前替他檢查。

【09:44】早上8時13分，一名以鐵鏈自纏頸部的男子，被發現在尖沙嘴天星碼頭危坐海邊，警方接報後到場游說，消防輪亦趕赴對開海面戒備。

據悉，事主以鐵馬包圍自己，並在鐵馬上貼上大量「反送中修例」及「救救香港警察」標語，又稱「前線警員好辛苦」。

防止自殺求助熱線

生命熱線：2382 0000

撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222

社會福利署：2343 2255

明愛向晴軒：18288

年輕人專線

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