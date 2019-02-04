【暴動罪審訊．短片】警控44人暴動1人管攻擊性武器今提堂　大批市民赴法院聲援 (09:28)

佔中九子之一鍾耀華、社民連成員吳文遠及梁國雄、立法會議員郭家麒、許智峯、工黨主席郭永健亦有前來聲援。郭家麒表示，作為一名成年人，對案件感到心痛，稱年輕人用其身軀及前途向政府表達訴求，惟政府充耳不聞，沒回應半個要求，反而控以暴動罪名，這只會令衝突升級。他今天看到成千上萬名示威者支援，擔心若他們暴動罪罪成，社會將會更加對立。許智峯則指，林鄭月娥曾宣布暫緩修訂逃犯修例後，說會同年輕人溝通，但原來是用暴動罪把年輕人送上監獄。他指，大家要記住年輕人是受到打壓的一群，呼籲市民要支持他們，不要讓他們被孤立。

上午8時許，已有大批市民到達法院，庭外則有逾百名市民排隊等候進入公眾席旁聽，並有市民和支持者陸續加入隊伍，隊尾已排到法院地下。惟到場市民眾多，預料部分公眾將無法進庭旁聽。另外，不少抵達法院的支持者向在場人士大喊「加油」。

三號強風信號下，今早雨勢頗大，不少市民衣衫盡濕。有前來聲援的市民一手撐傘，一手高舉寫上「沒有暴徒，只有暴政」的標語；也有人穿起黃雨衣，舉起「我要真普選」標語牌。他們一直高呼「沒有暴徒，只有暴政」、「光復香港，時代革命」等口號，至9時25分，示威者停止叫口號並鼓掌。

45名被告陸續到達法院，並拿保釋紙見當值律師，其後每位被告被安排連同1名家屬先進庭準備。

由於人數眾多，法院就此案提堂作出新安排，所有於1庭提堂的案件將轉往8庭進行聆訊。

有被捕者的朋友擔心警方對被捕者有不公平對待，日後會「為朋友行落去」，堅持參與反修例運動；另有中年人對年輕示威者被捕感痛心，即使政府打壓，「我更會走出來，甚至走上前線。」

23歲陳小姐是其中一位被捕者的朋友，本來打算到公眾席旁廳但未能取籌，「庭內旁聽可以得到第一手資訊，了解朋友情况。」她表示，很擔心朋友受警方不公平的對待；昨日朋友獲保釋後見了一面，對方憔悴但很堅強，但不停叮囑陳小姐不要擔心。陳小姐表示日後會繼續參與反修例遊行及集會，「為朋友行落去」，亦要告訴政府示威者不會因控罪而被嚇倒。

56歲許女士亦到場聲援。她說過去每次反修例遊行均有參加，即使現時有多個示威者被捕，「我更會走出來，甚至走上前線。」許受訪時一度哽咽，表示對年輕示威者被捕感痛心，「為何昨晚在天水圍放煙花傷人的暴徒不被捕，為香港好的年輕人卻被捕？」她希望被捕者不要害怕，因有很多人會一直支持他們。

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