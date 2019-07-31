【暴動罪審訊】葵涌警署衝突　記協攝記協：嚴厲譴責警員蓄意攻擊記者 (08:34)

中上環一帶周日（28日）晚發生警民衝突，警方共拘捕49人，其中44人被控暴動罪，另一人被控在公眾地方管有攻擊性武器，45名被告今日（31日）在東區裁判法院提堂。數百示威者昨晚（30日）聞訊到拘押部分疑犯的葵涌警署，最後爆發警民衝突。香港記者協會及香港攝影記者協會發表聯合聲明，嚴厲譴責警方昨晚蓄意攻擊記者，強調對此絕不接受。
聲明引述多項事例，包括有警員蓄意衝前襲擊正在後退的《蘋果日報》攝影記者，導致該記者被警盾擊中倒地；有身穿反光衣的香港電台女記者離開時，被警員再三揮動警棍威嚇；亦有警員蓄意向現場記者噴射胡椒噴劑，其中《NOW》新聞一名記者遭噴中，須送院治理。
聲明指出，六月至今多次示威衝突中，都有警員出現情緒失控，並作出針對記者的行為。雖然協會過去已多次發出聲明要求警方尊重新聞自由，但至今仍未有所改善，更有惡化趨勢，令人擔憂。故協會現向政務司長張建宗及警務處長盧偉聰提出嚴正交涉，並將會尋求法律意見向警務處提出訴訟，同時促請政府及警務處正視警員濫用權力和武力的問題。
暴動罪審訊 相關報道：
相關字詞﹕遮打集會 遮打花園 中環 上環衝突 逃犯條例 西鐵元朗站 警察 白衣人 劉穎匡 催淚彈 武力驅散 暴動罪 暴動罪案例 梁天琦案 梁天琦判刑 旺角暴動 旺角大衝突 記協 攝記協