【暴動罪審訊】葵涌警署衝突　記協攝記協：嚴厲譴責警員蓄意攻擊記者 (08:34)

聲明引述多項事例，包括有警員蓄意衝前襲擊正在後退的《蘋果日報》攝影記者，導致該記者被警盾擊中倒地；有身穿反光衣的香港電台女記者離開時，被警員再三揮動警棍威嚇；亦有警員蓄意向現場記者噴射胡椒噴劑，其中《NOW》新聞一名記者遭噴中，須送院治理。

聲明指出，六月至今多次示威衝突中，都有警員出現情緒失控，並作出針對記者的行為。雖然協會過去已多次發出聲明要求警方尊重新聞自由，但至今仍未有所改善，更有惡化趨勢，令人擔憂。故協會現向政務司長張建宗及警務處長盧偉聰提出嚴正交涉，並將會尋求法律意見向警務處提出訴訟，同時促請政府及警務處正視警員濫用權力和武力的問題。

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