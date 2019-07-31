2點前發八號風球　港鐵加密班次　新渡輪本地航線最快1時15分停航 (12:12)

【11:55】天文台上午11時55分發出黃色暴雨警告。

【11:50】港鐵列車、輕鐵和港鐵巴士服務將會加強至早上繁忙時間班次，方便市民下班回家。

【11:45】天文台預料下午本港風力會有所增強，將會在下午2時前改發八號烈風或暴風信號。

政府提醒返家路程偏遠、轉折或居住離島的市民，現應啟程回家。政府已通知屬下此類員工下班。

【11:35】新渡輪表示，受到熱帶風暴韋帕影響，橫水渡航線尾班船會提早開出，最後開出的航班為芝麻灣開往長洲，開出時間為下午2時20分。

新渡輪表示，或需在改掛八號風球前、後的短時間內全面停航，呼籲市民密切留意最新天氣消息及有關渡輪服務安排，尤其離島居民，以免因渡輪停航而引致不便，而復航安排將會另行通知。

【09:50】天文台表示，過去數小時，熱帶風暴韋帕採取較偏北路徑移動。按照現時預測路徑，韋帕今日會逐漸靠近廣東西部沿岸，並於今日稍後最接近本港，在香港西南300公里左右掠過。預料下午本港風力會增強，天文台會在中午至下午二時考慮改發八號烈風或暴風信號。

與韋帕相關的雨帶會為本港帶來大驟雨及狂風，海面亦會有大浪及湧浪。天文台提醒市民應該遠離岸邊及低窪地區，並停止所有水上活動。

【07:28】天文台上午7時錄得氣溫26度，相對濕度90%。

三號熱帶氣旋警告信號現正生效。

按照現時預測路徑，該熱帶風暴今日會逐漸靠近廣東西部沿岸，並於今日稍後最接近本港，在香港西南300公里左右掠過。除非該熱帶風暴採取較偏北路徑移動，今早改發八號烈風或暴風信號的機會不大。

隨著該熱帶風暴靠近廣東西部沿岸，預料日間本港風力及雨勢將有所增強。海面亦會有大浪及湧浪。天文台提醒市民應該遠離岸邊及低窪地區，並停止所有水上活動。

雷暴警告現正生效，有效時間至7月31日上午9時45分，預料香港有狂風雷暴。

預測今日吹強風程度東至東北風，離岸及高地間中吹烈風，稍後轉吹東南風、多雲，間中有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時頗大，最高氣溫約29度，海有大浪及湧浪；展望未來一兩日仍有狂風大驟雨及雷暴，風浪頗大。