【風暴消息】天文台改發3號強風信號 (23:42)

【22:45】天文台表示，即將改發3號強風信號。

【21:45】天文台表示，過去數小時，韋帕採取較偏西方向移動，並逐漸遠離本港。當本港風勢減弱時，天文台會考慮在午夜前後改發3號強風信號。與韋帕相關的雨帶仍會間中為本港帶來大驟雨及狂風，海面有大浪及湧浪，市民應該遠離岸邊及低窪地區，並停止所有水上活動。

在過去一小時，大老山、大美督及橫瀾島分別錄得的最高持續風速為每小時75、68及67公里，最高陣風分別為每小時102、76及79公里。

【21:30】紅色暴雨警告信號取消。

【21:00】香港天文台發出最新熱帶氣旋警報，8號東北烈風或暴風信號，現正生效。預料本港吹東北風，平均風速每小時63公里或以上。

下午9時，熱帶風暴韋帕集結在香港之西南約320公里，即北緯20.1度，東經112.2度附近，預料向西北偏西移動，時速約20公里，移向廣東西部一帶。

韋帕會逐漸遠離本港，部分地區仍受烈風影響。預計8號烈風或暴風信號會在未來兩三小時維持。過去1小時，大老山、橫瀾島及長洲泳灘分別錄得的最高持續風速為每小時91、71及70公里，最高陣風分別為每小時120、85及87公里。

【20:05】香港天文台在晚上8時正發出紅色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過50毫米的大雨，且雨勢可能持續。

持續的暴雨已經或將會導致道路嚴重水浸和交通擠塞。有需要外出的人士應小心考慮天氣及道路的情況及注意安全措施。受大雨影響，會有山洪暴發，並且河道已經氾濫或可能會氾濫，市民應遠離河道。河道附近的居民應密切留意天氣情況，如住所可能出現水浸，應考慮撤離。

【19:50】香港天文台發出最新熱帶氣旋警報，8號東北烈風或暴風信號現正生效。晚上8時，熱帶風暴韋帕集結在香港之西南約320公里，即在北緯20.0度，東經112.4度附近，預料向西北偏西移動，時速約20公里，移向廣東西部一帶。

韋帕現時正最接近香港，在西南300公里左右掠過，並會在今晚開始逐漸遠離本港。在過去1小時，橫瀾島、大老山及長洲泳灘分別錄得的最高持續風速為每小時78、76及73公里，最高陣風分別為每小時94、117及99公里。

【18:50】香港天文台發出最新熱帶氣旋警報，8號東北烈風或暴風信號，現正生效。預料本港吹東北風，平均風速每小時63公里或以上。

晚上7時，熱帶風暴韋帕集結在香港之西南偏南約320公里，即在北緯19.8度，東經112.6度附近，預料向西北偏西移動，時速約20公里，移向廣東西部一帶。

韋帕現時正最接近香港，在西南300公里左右掠過，並會在今晚開始逐漸遠離本港。在過去1小時，大老山、橫瀾島及長洲泳灘分別錄得的最高持續風速為每小時75、75及71公里，最高陣風分別為每小時107、90及94公里。

【17:55】香港天文台發出最新熱帶氣旋警報，8號東北烈風或暴風信號，現正生效。下午6時，熱帶風暴韋帕集結在香港之西南偏南約310公里，即在北緯19.8度，東經112.8度附近，預料向西北或西北偏西移動，時速約15公里，移向廣東西部一帶。

在過去1小時，長洲泳灘、大老山及長洲分別錄得的最高持續風速為每小時83、74及69公里，最高陣風分別為每小時112、109及97公里。

【17:31】香港天文台下午5時30分再發出黃色暴雨警告。

【16:45】香港天文台發出最新熱帶氣旋警報，八號東北烈風或暴風信號現正生效。預料本港吹東北風，平均風速每小時63公里或以上。

下午5時，熱帶風暴韋帕集結在香港之西南偏南約310公里，即在北緯19.7度，東經113.0度附近，預料向西北或西北偏西移動，時速約15公里，移向廣東西部一帶。

【16:05】香港天文台發出最新熱帶氣旋警報，8號東北烈風或暴風信號，現正生效。預料本港吹東北風，平均風速每小時63公里或以上。

下午4時，熱帶風暴韋帕集結在香港之西南偏南約320公里，即在北緯19.5度，東經113.3度附近，預料向西北移動，時速約15公里，移向廣東西部一帶。

在過去一小時，大老山、橫瀾島及長洲泳灘分別錄得的最高持續風速為每小時78、73及67公里，最高陣風分別為每小時99、86及84公里。

【15:15】香港天文台發出最新熱帶氣旋警報，8號東北烈風或暴風信號，現正生效。預料本港吹東北風，平均風速每小時63公里或以上。

下午3時，熱帶風暴韋帕集結在香港之西南偏南約330公里，即在北緯19.4度，東經113.5度附近，預料向西北移動，時速約15公里，移向廣東西部一帶。

按照現時預測路徑，韋帕會逐漸靠近廣東西部沿岸，並於黃昏最接近本港，在香港西南300公里左右掠過。預計8號烈風或暴風信號會在今日餘下大部分時間維持。

與韋帕相關的雨帶正為本港帶來大驟雨及狂風，海面有大浪及湧浪，市民應該遠離岸邊及低窪地區，並停止所有水上活動。

在過去一小時，橫瀾島、大老山及長洲泳灘分別錄得的最高持續風速為每小時94、82及78公里，最高陣風分別為每小時117、107及105公里。

雖然暴雨警告已經取消，天文台提醒市民仍須警覺有關河道氾濫可能帶來的危險。

【13:45】天文台下午1時40分改發8號東北烈風或暴風信號。中心附近最高持續風速每小時85公里；預料本港吹東北風，平均風速每小時63公里或以上。

按照現時預測路徑，韋帕會逐漸靠近廣東西部沿岸，並於今日稍後最接近本港，在香港西南300公里左右掠過。預計今日餘下大部分時間維持8號烈風或暴風信號。

在過去一小時，大老山、橫瀾島及長洲泳灘分別錄得的最高持續風速為每小時69、67及65公里，最高陣風分別為每小時93、94及69公里。

【12:23】昂坪360宣布，受熱帶風暴影響，昂坪纜車服務上午延遲開放，昂坪360將於天氣好轉後，盡快恢復纜車服務。

今晚上演的「幻彩詠香江」已告取消。

【12:04】教育局宣布，所有學校今日停課。

香港考試及評核局宣布，原定於今日下午由考評局舉行的澳洲聯邦舞蹈教師協會考試（CSTD）將會取消。

【12:01】新渡輪本地航線3時15分後全部停止服務，直至另行通知。

【11:57】天文台將於下午2時或之前發出8號熱帶氣旋警告信號，新巴城巴各條路線維持正常運作，並會加強服務方便市民下班。

【11:55】天文台上午11時55分發出黃色暴雨警告。

【11:50】港鐵列車、輕鐵和港鐵巴士服務將會加強至早上繁忙時間班次，方便市民下班回家。

高鐵及城際直通車服務將在改發8號烈風或暴風信號後維持正常。港鐵會繼續與內地鐵路單位保持緊密聯繫，因應兩地最新的天氣情況，協調相應的列車服務安排。

機管局表示，受到颱風韋帕影響，香港機場的航班升降或會受影響，呼籲旅客留意航空公司公布，並建議旅客確認航班機位後才出發前往機場，同時留意機管局網頁，或「我的航班」應用程式，並向航空公司查詢最新航班情況。

【11:45】天文台預料下午本港風力會有所增強，將會在下午2時前改發8號烈風或暴風信號。

政府提醒返家路程偏遠、轉折或居住離島的市民，現應啟程回家。政府已通知屬下此類員工下班。

【11:35】新渡輪表示，受到熱帶風暴韋帕影響，橫水渡航線尾班船會提早開出，最後開出的航班為芝麻灣開往長洲，開出時間為下午2時20分。

新渡輪表示，或需在改掛8號風球前、後的短時間內全面停航，呼籲市民密切留意最新天氣消息及有關渡輪服務安排，尤其離島居民，以免因渡輪停航而引致不便，而復航安排將會另行通知。

【09:50】天文台表示，過去數小時，熱帶風暴韋帕採取較偏北路徑移動。按照現時預測路徑，韋帕今日會逐漸靠近廣東西部沿岸，並於今日稍後最接近本港，在香港西南300公里左右掠過。預料下午本港風力會增強，天文台會在中午至下午二時考慮改發8號烈風或暴風信號。

與韋帕相關的雨帶會為本港帶來大驟雨及狂風，海面亦會有大浪及湧浪。天文台提醒市民應該遠離岸邊及低窪地區，並停止所有水上活動。

【07:28】天文台上午7時錄得氣溫26度，相對濕度90%。

三號熱帶氣旋警告信號現正生效。

按照現時預測路徑，該熱帶風暴今日會逐漸靠近廣東西部沿岸，並於今日稍後最接近本港，在香港西南300公里左右掠過。除非該熱帶風暴採取較偏北路徑移動，今早改發8號烈風或暴風信號的機會不大。

隨著該熱帶風暴靠近廣東西部沿岸，預料日間本港風力及雨勢將有所增強。海面亦會有大浪及湧浪。天文台提醒市民應該遠離岸邊及低窪地區，並停止所有水上活動。

雷暴警告現正生效，有效時間至7月31日上午9時45分，預料香港有狂風雷暴。

預測今日吹強風程度東至東北風，離岸及高地間中吹烈風，稍後轉吹東南風、多雲，間中有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時頗大，最高氣溫約29度，海有大浪及湧浪；展望未來一兩日仍有狂風大驟雨及雷暴，風浪頗大。

相關報道：

【交通消息】港鐵：鐵路及港鐵巴士服務逐步減少

防風措施你要知 天文台長家中窗戶也黐膠紙