【暴動罪審訊．多圖】百計示威者包圍葵涌警署爆衝突　一度與白衣男互相揮拳 (01:20)

【01:15】約1時15分，示威者逐步撤走期間突然發生衝突，一名身分不明白衣男子與示威者互毆，示威者將白衣男子制服在一個車頭蓋上。數名持盾防暴警員趕至，拉住白衣男子，並舉起胡椒噴劑指向示威者警告停止衝擊，試圖將白衣男子帶往警署方向，但其間白衣男仍多次與示威者互相揮拳。最後警員花約兩分鐘經車閘帶入警署。
【00:57】陸續有辦好保釋手續的被捕者離開警署，示威者拍掌歡呼。
【00:45】現場停泊多輛私家車，有人大叫不同地點，呼喚在場人士乘車回家。
【00:25】部分示威者開始離開。
【00:13】有示威者高叫「明早9點，東區法院見」。
【00:07】中上環一帶周日（28日）晚發生警民衝突，警方共拘捕49人，其中44人被控暴動罪，另一人被控在公眾地方管有攻擊性武器，45名被告今日（31日）在東區裁判法院提堂。數百示威者昨晚（30日）聞訊到拘押部分疑犯的葵涌警署，警署落閘。至晚上10半左右，防暴警察出現，先後與示威者衝突，其間有白衣警員持長槍指向示威者。有警員一度被示威者追趕及圍困，其後大批防暴警察衝出警署，揮棍驅趕示威者，有警員以盾牌推倒及揮棍驅趕記者。其後被困警員登上警車離去，大批防暴警察隨即退回警署。
至11時許下大雨，天文台亦掛了3號風球，示威者仍撐傘堅持聚集在警署外，繼續高叫口號及要求「放人」。
逃犯條例 相關報道：
胡志偉憂港澳辦言論致港更對立 葉國謙：成立獨立調查委員會不符現實
相關字詞﹕逃犯條例 香港逃犯條例 移交逃犯 修訂 影響 諮詢 台灣 引渡條例 協定 商界 修訂逃犯條例 移交逃犯內地 中港移交逃犯 立法會 社評 香港引渡協議國家 保安局 暴動罪審訊； 編輯推介