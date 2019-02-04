【暴動罪審訊．多圖】百計示威者包圍葵涌警署爆衝突　一度與白衣男互相揮拳 (01:20)

【00:57】陸續有辦好保釋手續的被捕者離開警署，示威者拍掌歡呼。

【00:45】現場停泊多輛私家車，有人大叫不同地點，呼喚在場人士乘車回家。

【00:25】部分示威者開始離開。

【00:13】有示威者高叫「明早9點，東區法院見」。

【00:07】中上環一帶周日（28日）晚發生警民衝突，警方共拘捕49人，其中44人被控暴動罪，另一人被控在公眾地方管有攻擊性武器，45名被告今日（31日）在東區裁判法院提堂。數百示威者昨晚（30日）聞訊到拘押部分疑犯的葵涌警署，警署落閘。至晚上10半左右，防暴警察出現，先後與示威者衝突，其間有白衣警員持長槍指向示威者。有警員一度被示威者追趕及圍困，其後大批防暴警察衝出警署，揮棍驅趕示威者，有警員以盾牌推倒及揮棍驅趕記者。其後被困警員登上警車離去，大批防暴警察隨即退回警署。

至11時許下大雨，天文台亦掛了3號風球，示威者仍撐傘堅持聚集在警署外，繼續高叫口號及要求「放人」。

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