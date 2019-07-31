防風措施你要知　天文台長家中窗戶也黐膠紙 (12:08)

岑智明指出，熱帶氣旋襲港時，他多會留在天文台預測總部工作，但仍會在寓所的窗戶貼上膠紙，一旦玻璃破裂，也可降低碎片飛揚的風險。天文台建議市民可參考《氣象冷知識》短片介紹的貼膠紙方式，香港理工大學前機械工程學系工程師盧覺強在節目中建議，採用「米字形」貼法，較節省膠紙之餘，亦比較透光。他指出，在窗上貼膠紙，可改變干擾破璃的自然頻率，降低玻璃遭大風吹至震動時產生共鳴效應的可能。

除為窗戶貼膠紙外，岑智明表示，他在熱帶氣旋來襲時，也會在家中準備好物資，以備不時之需：

．電筒

．電池

．藥物

．急救包

．手提電話

．便利雨衣等

不少市民在風暴襲港時，都會關心熱帶氣旋的移動路徑、風速等。岑智明提醒，市民要考慮熱帶氣旋登陸地點不同所帶來的影響：

在香港東面登陸：香港會有一段時間吹偏北風，受山勢阻隔與陸地摩擦影響，風力相對較低，但在熱帶氣旋接近香港時，風力會迅速增強

在香港以西登陸：本港會受到從海面吹來不斷增強的大風影響，風力更會把海水推向岸邊，有可能形成風暴潮而導致沿岸低窪地區水浸

岑智明表示，熱帶氣旋仍距離香港數百公里時，本港天氣可能仍未轉壞，但熱帶氣旋仍可為香港帶來湧浪，在近岸活動的人會有被湧浪捲入大海的風險。因此在1號戒備信號生效時，市民就要開始密切留意風暴消息。

岑智明提醒，市民應不時留意天文台網頁、「我的天文台」流動應用程式、電台及電視台廣播有關熱帶氣旋警告的最新消息，以便了解熱帶氣旋動向，留意自己身處的地點會否因熱帶氣旋位置改變而變得當風，提早做好防風措施。天文台網頁亦已提供不同熱帶氣旋警告生效時，市民應採取的的防風措施。

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