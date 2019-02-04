【逃犯條例．Emily Online】新蒲崗麻將館澄清與7．21元朗襲擊無關 (22:59)

近日網上有網民話，新蒲崗「利龍麻雀館」外嘅電子屏幕，出現澄清同元朗襲擊事件無關嘅內容。Emily係facebook見到一個前日建立、名為「利龍集團」專頁，睇到由「利龍麻雀娛樂公司」發出嘅聲明。聲明話，近日有傳7月21日元朗襲擊事件中，有3個參與者同公司有關。公司澄清話，同嗰3名白衣男子毫無關係，坊間傳言實屬誤會，亦話「我等良好公民與違法者劃清界線」。
聲明仲話，要求政府回應五大訴求，包括正式撤回《逃犯條例》、收回暴動指控、撤銷檢控示威者、成立獨立調查委員會，還警方同示威者清白，以及盡快實施雙普選。聲明又話，風雨飄搖，「惟利龍必與港人同在」。有網民就留言「祝生意興隆」，亦有網民話「唔識打牌都想去幫襯下你哋！」
「利龍集團」facebook之後再發文指出，喺新蒲崗錦榮街街口設置咗連儂牆，歡迎大家發表意見，但後來又話因颱風關係，連儂牆暫時拆卸，天氣轉好就會回復正常喇。佢咃亦上載相片，係「關二哥」神壇前擺咗幾支寶礦力飲品，留言話「保佑香港呀二哥」。
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