民建聯倡政府「派糖」　免公屋租金兩月　撥4億元滅蟲鼠 (23:08)

民建聯提出的建議包括：

1. 發放額外一個月高齡津貼、長者生活津貼、傷殘津貼金額、綜援、低收入在職家庭津貼等社會福利資助；

2. 全港幼稚園及中、小學生一次過發放2500元開學津貼；

3. 寬免公屋租金兩個月；

4. 為合資格領取長者醫療券的長者額外再提供一次過1000元金額；

5. 寬免2019／20年度全年差餉，由預算案提出的以每戶每季1500元為上限，增至2500元；

6. 增加本年度寬免薪俸稅及利得稅限額，由預算案建議的75%，增加至100%，上限維持20,000元；

7. 每戶住宅用電補貼2000元、用水補貼1000元；

8. 豁免商業的相關牌照費用，包括「商業登記證」、「販商牌照」、「船隻牌照」、「魚排牌照」等；

9. 為全港新鮮豬肉零售檔戶提供每月2000元為期半年的特別資助，並寛免公眾街市出售鮮肉攤檔的租金三個月，以及全港出售鮮肉的新鮮糧食店牌照的費用一年；

10. 把「樓宇更新大行動2.0」的支援對象由50年或以上舊樓業主，擴展至30年或以上的舊樓業主；

11. 設立由區議會主導的4億元基金，積極改善社區內的蟲鼠治理問題。

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