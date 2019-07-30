官員個人利益登記冊更新　未見鄭若驊申報安樂股份 (22:03)

本報今年5月報道，鄭若驊丈夫、安樂工程集團主席潘樂陶，分別在去年10月及12月斥資逾1.6億元購入兩個位於半山的豪宅，惟鄭若驊未有向行會及政府更新申報，其中位於羅便臣道的單位潘樂陶更是以公司轉讓方式購入，估計因此「避稅」逾千萬元。本月有傳媒亦發現，據安樂工程於港交所披露權益資料顯示，鄭若驊以潘樂陶配偶身分被視作擁有權益，持有權益的股份數目佔已發行的有投票權股份百分比63.48%，惟她並無就此作相關利益申報。

對於無申報丈夫購入半山物業，以及在安樂持股的利益，鄭若驊曾分別解釋，相關物業非由她持有，亦無為她帶來實際利益；而安樂有關權益披露並不代表她實際持有股份，不代表有實際的利益，故兩者均毋須申報。

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