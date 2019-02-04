獨立評論人協會告建制派女作家誹謗開審　稱令公眾誤會評論受「外國勢力」影響 (20:31)

原告為獨立評論人協會，被告為女作家余非及出版《「佔中」透視》的三聯書店。入稟狀指出，余非在書中指協會與NED有關，語帶誹謗，詆譭協會的核心價值，即不受任何影響下評論時事。書中第57頁指協會受NED資助，立場親泛民，報道選擇性，評論觀點偏幫佔中示威者；第111頁及第112頁指NED屬美國中情局「分店」，以非牟利組織身分代政府做事，並指NED自1995年資助本港反對派組織。協會認為，這些文字令讀者認為協會受外部勢力影響及支配而發表報道及評論，並非真正獨立。

協會召集人呂秉權出庭作供，他指出，協會於2014年1月由一群傳媒人組成，成員會以個人身分寫文章評論時政，惟成員只會「是其是，非其非」，「唔可以收錢講嘢寫嘢」。至於協會本身，呂秉權指出，當社會發生狀況，例如有記者遭受暴力、有評論人專欄遭審查，協會就會出聲明譴責。被告一方指出，原告沒有因被告言論遭受金錢損失，又指出記協亦沒有因此拒絕與協會合作，反問呂秉權「你話誹謗意思係乜」。

呂秉權表示，雖然協會沒有金錢損失，惟被告言論可能導致公眾認為協會並非獨立，「收咗錢做嘢」，令一班素有風骨的會員遭抺黑，更指出全國港澳研究會曾特別為此召開專題會議，事件不必要地提升至國家層面，令協會會員遭受二次傷害。

另一協會成員區家麟亦有出庭作供，他表示，2014年時眼見社會有一股歪風，指控佔中參與者「收咗外國錢」及「受外國勢力影響」，但始作俑者卻未能提出事實證據，例如時任特首梁振英曾揚言已有相關證據及會公開披露，惟他至今仍未能交出證據。

區家麟有見及此，才於2014年10月撰文《美國佬亡我之心不死，又如何》，旨在指出建制派為抹黑眼中釘強行利用「外國勢力」標籤及攻擊示威者。

審訊明（31日）續。

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