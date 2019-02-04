港聞

【暴動罪審訊．多圖】44人被控暴動明提堂　百計示威者包圍葵涌警署爆衝突　 (23:36)

【23:35】現場落大雨，示威者紛紛撐傘，堅持聚集在警署外。

【23:05】約500名示威者繼續在葵涌警署外聚集，部分戴上頭盔及口罩。大批警員繼續在警署內持盾牌戒備。

【22:50】防暴警察衝向警署外示威者，趁示威者後退，全部退回警署內。

【22:47】一度被困的持長槍白衣警員及其他警員登上警車離去。衝出警署的警員亦緩緩退回警署方向，於路中築成防線。

【22:45】大批防暴警察從警署衝出，揮棍驅趕示威者，衝向巴士站，擬欲救援被困該處的警員。

【22:35】現場有一批防暴警員出現，遭示威者投擲雜物驅趕，其間警員曾施放胡椒噴劑，亦有示威者包圍警員施襲。警員最後退入警署內。

【22:28】一名途經男子與示威者爭執，其間被人包圍及淋水，其後男子被人拉走，但男子途中不適倒地，有急救義工為他治理。

【21:50】現場消息指出，暫時已有3人獲釋。

【21:40】有示威者在警署外牆用噴漆塗鴉及寫上口號。

【21:35】警署側門有數人倒地，需要治理。現場消息稱，有警員施放胡椒噴劑，有人眼部受傷，其中包括途經的市民。

【21:10】示威者繼續聚集在葵涌警署外高叫口號。現場陸續有被捕者的家屬進入警署。現場約有500人。

【20:55】有自稱被捕者的男子從警署步出，用揚聲器告訴示威者，表示警方正安排大部分被捕者辦理以1000元自簽保釋，有義務律師正在協助，並呼籲示威者可以離開，「明日在東區法院再見」。示威者聞言拍掌歡呼。

【20:19】警員在示威者喝罵聲中登上警車撤走。示威者高叫「釋放被捕義士」。

【20:11】中上環一帶周日（28日）晚發生警民衝突，消息透露，警方共拘捕49人，其中44人被控暴動罪，另一人被控在公眾地方管有攻擊性武器，45名被告將於明日（31日）在東區裁判法院提堂。百計示威者聞訊趕到拘押部分疑犯的葵涌警署，由於人數眾多，佔據了葵涌道往荃灣方向行車線，警署落閘，約20名警員持盾牌在警署外戒備。

示威者舉起「釋放義士」等布幡，高叫「沒有暴徒，只有暴政」、「香港警察，知法犯法」等口號。示威者不斷指罵警員，向警員高叫「開槍，開槍」。

逃犯條例 相關報道：

7．28衝突44人被控暴動罪明提堂

數十青年機場默站反修例 熱心市民送食物支持

理大學生會：物理治療師義診示威遊行受傷者

路透社：接連示威衝擊港經濟　「情況比佔中更差」

周六「旺角再遊行」申請人：配合警要求改路線減人數

網傳解放軍疑到港鎮壓示威　法新社：經查證全屬虛假

假期全參與反修例行動　收入微薄打工仔：仍有信心撐下去

阻車門按緊急掣　港鐵對「不合作運動」表示遺憾

陳帆：尊重市民和平表達意見　但不應滋擾鐵路運作

調景嶺站「不合作運動」　市民對行動表示無奈但理解

胡志偉憂港澳辦言論致港更對立　葉國謙：成立獨立調查委員會不符現實

劉兆佳：中央對香港被西方利用作棋子有警惕

相關字詞﹕逃犯條例 香港逃犯條例 移交逃犯 修訂 影響 諮詢 台灣 引渡條例 協定 商界 修訂逃犯條例 移交逃犯內地 中港移交逃犯 立法會 社評 香港引渡協議國家 保安局 暴動罪審訊； 編輯推介

上 / 下一篇新聞