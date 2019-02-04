【暴動罪審訊．多圖】44人被控暴動明提堂　百計示威者包圍葵涌警署爆衝突　 (23:36)

【23:05】約500名示威者繼續在葵涌警署外聚集，部分戴上頭盔及口罩。大批警員繼續在警署內持盾牌戒備。

【22:50】防暴警察衝向警署外示威者，趁示威者後退，全部退回警署內。

【22:47】一度被困的持長槍白衣警員及其他警員登上警車離去。衝出警署的警員亦緩緩退回警署方向，於路中築成防線。

【22:45】大批防暴警察從警署衝出，揮棍驅趕示威者，衝向巴士站，擬欲救援被困該處的警員。

【22:35】現場有一批防暴警員出現，遭示威者投擲雜物驅趕，其間警員曾施放胡椒噴劑，亦有示威者包圍警員施襲。警員最後退入警署內。

【22:28】一名途經男子與示威者爭執，其間被人包圍及淋水，其後男子被人拉走，但男子途中不適倒地，有急救義工為他治理。

【21:50】現場消息指出，暫時已有3人獲釋。

【21:40】有示威者在警署外牆用噴漆塗鴉及寫上口號。

【21:35】警署側門有數人倒地，需要治理。現場消息稱，有警員施放胡椒噴劑，有人眼部受傷，其中包括途經的市民。

【21:10】示威者繼續聚集在葵涌警署外高叫口號。現場陸續有被捕者的家屬進入警署。現場約有500人。

【20:55】有自稱被捕者的男子從警署步出，用揚聲器告訴示威者，表示警方正安排大部分被捕者辦理以1000元自簽保釋，有義務律師正在協助，並呼籲示威者可以離開，「明日在東區法院再見」。示威者聞言拍掌歡呼。

【20:19】警員在示威者喝罵聲中登上警車撤走。示威者高叫「釋放被捕義士」。

【20:11】中上環一帶周日（28日）晚發生警民衝突，消息透露，警方共拘捕49人，其中44人被控暴動罪，另一人被控在公眾地方管有攻擊性武器，45名被告將於明日（31日）在東區裁判法院提堂。百計示威者聞訊趕到拘押部分疑犯的葵涌警署，由於人數眾多，佔據了葵涌道往荃灣方向行車線，警署落閘，約20名警員持盾牌在警署外戒備。

示威者舉起「釋放義士」等布幡，高叫「沒有暴徒，只有暴政」、「香港警察，知法犯法」等口號。示威者不斷指罵警員，向警員高叫「開槍，開槍」。

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