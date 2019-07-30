無錫錫山與港簽近百億元經貿合作項目　錫山：投資信心未受反修例影響 (19:34)

錫山位於無錫西部、長三角腹地，是中國民族企業和現代鄉鎮企業的發源地，而無錫是全國「萬億俱樂部」（年GDP超萬億元人民幣）中的14個城市之一。據錫山副區長陶波介紹，目前錫山的港資企業199個，在全區外資企業佔比34%；港企總投資71億美元，佔錫山全部外資利用總額45%，錫山成國內重要「港資板塊」。另外，錫山在港投資項目有12個，投資總額2億美元；而錫山境外上市公司中，有四分三在港掛牌上市。

與會者包括全國政協常委、江蘇社團總會會長、香港錫山同鄉會榮譽會長唐英年，中聯辦社團聯絡部經濟部負責人，江蘇多個在港社團、商會人士以及海內外客商150餘人。

香港近兩月的反修例風波引起社會衝突不斷，錫山在此時招商引資，無錫市錫山區委宣傳部副部長張曄對本報表示，這顯示錫山客商對香港的投資信心未受影響。他指，很多錫山商人在香港耕耘至少已20多年，根基深厚。

陶波表示，希望未來可進一步推動與香港在高端服務業、高端製造業、高端區域開發項目和高端人才合作等4方面的深入合作。

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