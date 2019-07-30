港聞

【逃犯條例】數十青年機場默站反修例　熱心市民送食物支持 (19:27)

反對修訂《逃犯條例》行動層出不窮，網上通訊平台發起「730和你飛，迎接旅客活動」。數十名青年在身上貼上近期示威圖片、便條貼，在機場接機大堂默站，有外國旅客形容這樣的示威「有趣」，不少市民擔心抗爭青年要「捱餓」，特意送來飯餸、點心、飲品等。

數十名青年下午約3時起，站在A接機大堂外，有的舉起寫上「Free HK」、「Pray for HK」等字句的紙張，有的在身上貼上警方動武的圖片，有的身上貼有寫上「五大訴求缺一不可」、「光復香港，時代革命」等字句的便條貼，他們一直默站，沒有喊口號。

部分外國旅客投以注目禮，其中有人舉起大拇指以示支持，有旅客形容這種示威「有趣」。在北歐旅行後返港的祈氏夫婦支持這種和平示威，「他們沒有搞亂秩序，其實他們靜坐都可以」，祈先生同樣反對修例，爭取五大訴求。

有女士手抱着嬰兒走向青年，送上兩大盒飯，以免青年捱餓。另有三個太太從銅鑼灣買來10多盒點心和10多支飲品到場，她們稱，想向青年送上鼓勵和支持，又說「良心無價」。有市民送上大量機場快線單程車票，另有市民送上大量飲品和杯麵。活動組織者其後說物資充足，呼籲市民放工後可到機場取物資。

暑假後將升讀中四的黃同學下午2時已到機場默站和舉紙牌，面對熱心市民送飯，她感謝市民關心，亦有點感動，但她表示自己有錢吃飯，所以沒收下市民的食物。她說，平時不會衝上示威前線，所以盡量參加這種「和理非」行動以示支持，她亦與朋友夾錢幫其他示威者買物資，未來周六、日亦計劃參與遊行。

逃犯條例 相關報道：

理大學生會：物理治療師義診示威遊行受傷者

路透社：接連示威衝擊港經濟　「情況比佔中更差」

周六「旺角再遊行」申請人：配合警要求改路線減人數

網傳解放軍疑到港鎮壓示威　法新社：經查證全屬虛假

假期全參與反修例行動　收入微薄打工仔：仍有信心撐下去

阻車門按緊急掣　港鐵對「不合作運動」表示遺憾

相關字詞﹕逃犯條例 香港逃犯條例 移交逃犯 修訂 影響 諮詢 台灣 引渡條例 協定 商界 修訂逃犯條例 移交逃犯內地 中港移交逃犯 立法會 香港引渡協議國家 保安局 遊行 反修例 反修例遊行 林鄭 林鄭月娥 政府 機場 和你飛 編輯推介

上 / 下一篇新聞