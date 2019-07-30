【逃犯條例】數十青年機場默站反修例　熱心市民送食物支持 (19:27)

數十名青年下午約3時起，站在A接機大堂外，有的舉起寫上「Free HK」、「Pray for HK」等字句的紙張，有的在身上貼上警方動武的圖片，有的身上貼有寫上「五大訴求缺一不可」、「光復香港，時代革命」等字句的便條貼，他們一直默站，沒有喊口號。

部分外國旅客投以注目禮，其中有人舉起大拇指以示支持，有旅客形容這種示威「有趣」。在北歐旅行後返港的祈氏夫婦支持這種和平示威，「他們沒有搞亂秩序，其實他們靜坐都可以」，祈先生同樣反對修例，爭取五大訴求。

有女士手抱着嬰兒走向青年，送上兩大盒飯，以免青年捱餓。另有三個太太從銅鑼灣買來10多盒點心和10多支飲品到場，她們稱，想向青年送上鼓勵和支持，又說「良心無價」。有市民送上大量機場快線單程車票，另有市民送上大量飲品和杯麵。活動組織者其後說物資充足，呼籲市民放工後可到機場取物資。

暑假後將升讀中四的黃同學下午2時已到機場默站和舉紙牌，面對熱心市民送飯，她感謝市民關心，亦有點感動，但她表示自己有錢吃飯，所以沒收下市民的食物。她說，平時不會衝上示威前線，所以盡量參加這種「和理非」行動以示支持，她亦與朋友夾錢幫其他示威者買物資，未來周六、日亦計劃參與遊行。

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