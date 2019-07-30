【逃犯條例】路透社：接連示威衝擊港經濟　「情況比佔中更差」 (18:55)

據路透社報道，港府將於周四（1日）公布6月零售業銷貨額數字，來自瑞士的奢侈品集團歷峰以及鐘表集團Swatch表示，接連的示威影響生意，後者更透露銷量跌幅達雙位數。招銀國際經濟學者鄭小姐認為，本港零售業將會對內對外均受影響，並預測本年度總銷貨額會比去年下跌接近一成，遠低於上一次的預測。

而在示威衝突集中地金鐘，有多間食肆及店舖職員向路透社指出，顧客數量比上月跌約三分之一。有奢侈品店員工指出，店舖人流由原本每分鐘有1名客人，到近期每小時僅得3至4名客人，擔心若示威持續至10月，會令其收入不保。有護膚品公司銷售員更作最壞打算，認為示威可能持續至年底，影響聖誕消費旺季。

香港美國商會警告，國際商界對香港短期展望感到悲觀，認為港府應盡快採取措施，解決導致連番示威舉行的根源。

（路透社）

逃犯條例 相關報道：

周六「旺角再遊行」申請人：配合警要求改路線減人數

網傳解放軍疑到港鎮壓示威 法新社：經查證全屬虛假

假期全參與反修例行動 收入微薄打工仔：仍有信心撐下去