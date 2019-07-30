【逃犯條例】周六「旺角再遊行」申請人：配合警要求改路線減人數 (17:47)

本周六（8月3日）的「旺角再遊行」不反對通知書申請人伍永德今（30日）再到旺角警署開會，稱警方要求減低遊行人數至5000人、提供200個糾察，以及購買不低於650萬元的保險。伍永德表示，配合警方在路線、遊行人數及糾察數量的要求，但不打算購買保險，覆述警方稱會在48小時後有結果，惟他對獲發不反對通知書的信心不太大。
伍永德說，遊行目的是希望在人最多的地區遊行，讓市民看清真相，聚焦五大訴求。他表示，連同今日會議，已與警方就遊行會面3次，首次見面時警方拒絕以花墟球場為起點的路線，反建議現時以晏架街足球場至麥花臣球場的路線，惟今警方又稱該路線途經兩間消防局，擔心影響出勤。
他指出，650萬元的保險是因應使用康文署場地而被要求購買，惟他不準備購買；又說警方減低申請遊行人數的要求「不能夠理解」，因實際多少人遊行未能完全確定。
被問到若獲得反對通知書會否繼續遊行，伍永德說相信香港人會繼續出來，但可能是行街食飯。元朗遊行的不反對通知書申請人鍾健平早前被捕，伍永德對此感憤怒，但不擔心被捕，因認為自己做正確的事。
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