【逃犯條例】網傳解放軍疑到港鎮壓示威　法新社：經查證全屬虛假 (17:30)

反修訂《逃犯條例》觸發多場警民衝突，近日網上流傳多段疑內地派解放軍到港鎮壓示威的影片及聲稱由特區政府發出的公告，法新社今日（30日）報道指出，經過查證，證實影片和公告所述屬虛假。
國防部新聞發言人吳謙上周三（24日）於記者會上被問及香港近日示威情況，他引《駐軍法》暗示必要時解放軍可派兵協助維持香港治安。
法新社報道指出，其後Facebook、Twitter、微博等社交網站出現懷疑內地派解放軍到港鎮壓示威的影片，包括有解放軍坦克出現在香港的街道、解放軍於港鐵站內行走、有警察制服一名衝進軍營的示威者，這些影片都獲得過百萬點擊率。
另外，在吳謙發表上述言論5小時後，Facebook亦流傳一則聲稱是香港特區政府發出的公告，呼籲市民在48小時內，不要到公眾地方、海旁及避免聚集，因解放軍會接管香港。
報道指出，翻查特區政府文件，香港有8000至1萬名常駐解放軍，經過查證，上述影片實際是解放軍於2012年時進行例行交更，駕駛坦克經過九龍；港鐵站的影片實際是攝於廣州一個車站；警察制服示威者實際是韓國防暴警察訓練的影片；香港特區政府亦無發出過上述公告。
（法新社）
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