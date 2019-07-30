【逃犯條例】網傳解放軍疑到港鎮壓示威　法新社：經查證全屬虛假 (17:30)

國防部新聞發言人吳謙上周三（24日）於記者會上被問及香港近日示威情況，他引《駐軍法》暗示必要時解放軍可派兵協助維持香港治安。

法新社報道指出，其後Facebook、Twitter、微博等社交網站出現懷疑內地派解放軍到港鎮壓示威的影片，包括有解放軍坦克出現在香港的街道、解放軍於港鐵站內行走、有警察制服一名衝進軍營的示威者，這些影片都獲得過百萬點擊率。

另外，在吳謙發表上述言論5小時後，Facebook亦流傳一則聲稱是香港特區政府發出的公告，呼籲市民在48小時內，不要到公眾地方、海旁及避免聚集，因解放軍會接管香港。

報道指出，翻查特區政府文件，香港有8000至1萬名常駐解放軍，經過查證，上述影片實際是解放軍於2012年時進行例行交更，駕駛坦克經過九龍；港鐵站的影片實際是攝於廣州一個車站；警察制服示威者實際是韓國防暴警察訓練的影片；香港特區政府亦無發出過上述公告。

（法新社）

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