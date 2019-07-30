市民看元朗襲擊新聞受困擾　精神科醫學院提供義診 (16:44)

除了看衝突新聞引致情緒困擾，精神科醫學院副院長陳國齡指出，有兒童及年輕精神科病人積極參與運動，不願覆診，要由家長代為覆診領藥，亦有青少年表達可為這場運動不睡不喝繼續參與，形容他們的情況令人憂慮。精神科醫學院院長吳文建表示，近期的社會運動持續，參與廣泛、影響層面廣，亦有牽涉暴力，近期無論是私家還是公家的精神科，與近期社會運動相關的新症和舊症都有增加。

社會服務聯會青少年服務總主任姚潔玲指出，社聯外展隊於7月5日起，於社區和網上尋找有自殺傾向人士並主動提供協助，至7月26日已救了21名有自殺傾向人士，由中五學生至接近30歲的人都有，主要都表達因近日社會情況感絕望。姚潔玲表示，外展隊差不多每日都接觸到一宗個案，情況嚴重。

就近日連串的社會動盪事件，精神科醫學院對市民大眾的精神健康狀況深切關注，將於8月6日起，推出為期半年的「Care4All香港精神——同舟共行計劃」，為與最近的社會動盪直接相關、需要精神健康評估與治療的市民提供服務，包括急性壓力創傷、焦慮、抑鬱等。參與者需要是目前沒有牽涉法律調查或訴訟程序和過去兩年沒接受過精神疾病治療，每次診症費用上限為800元及接受最多4次的志願診症服務，不包括藥費或其他相關醫療服務費。

吳文建表示，醫生會因應病人的經濟狀況調節診金，部分參與計劃的醫生表示願意免費診症，社會服務聯會亦正為計劃尋找資助。吳文建續指出，參與計劃的公立醫院醫生獲醫管局批准後，亦會義務提供治療。若部分較嚴重患者需要較長時間治療，會轉介至公立醫院精神科跟進，並會在病人輪候期間提供服務。學院呼籲有需要市民可致電6020 2493查詢。

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