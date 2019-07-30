的士司機涉偷拍女乘客哺乳　無合適控罪獲撤控　 (16:37)

鄒力勝（50歲）早前否認一項不誠實取用電腦罪，控罪指他於2016年12月2日，以智能手機拍攝一張或以上的女子哺乳照片，目的在使其本人或他人不誠實地獲益。

控方申請不提證供起訴鄒力勝，即撤銷控罪，解釋稱因終審法院協和小學教師「鄭嘉儀」案判辭，本案案情特殊，現時無合適控罪檢控鄒力勝。裁判官批准撤控。

辯方原有訟費申請，遭控方反對。控方希望呈上鄒力勝拍攝的照片，讓裁判官判斷鄒力勝的行為是否自招嫌疑。裁判官一度短暫休庭讓雙方就訟費陳辭，辯方最終決定不申請訟費用及不取回證物，包括載有涉案女子哺乳照片的手機。

控方最後強調，本案涉及重大公眾利益，希望向公眾表明此案行為應受「責罵」和「鄙夷」，即使當初只有不誠實取用電腦罪可檢控，仍要繼續起訴鄒力勝。控方續說，惟因應終院判辭，現時法律上不能檢控鄒力勝，但希望將來有其他控罪可檢控相似行為。

裁判官表示，案件已發生數年，對被告和事主造成相當壓力，被告最終不申請訟費及取回證物，對事件負上一定責任，並可作為向事主「相當正式致歉」，望事件盡快告一段落，令雙方重新生活。

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