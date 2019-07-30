研究：港青年開心指數不及新加坡　學者籲政府向年輕人釋出善意 (19:18)

香港城市大學社會及行為科學系黃成榮教授進行的「青年人開心指數研究：香港及新加坡兩地比較」，於今年1月至6月初，分別對香港及新加坡逾1000名40歲或以下青年人進行問卷調查，探討兩地年輕人過去一年的開心指數及對11個生活質素方面的滿意程度。調查發現，香港年輕人的開心指數為6.8分，比新加坡的7.48分低。當中，香港年輕人最不滿意的生活質素項目為房屋狀況（3.87分），其次是政治及社會（4.79分）和環境（4.87分），三項均屬不合格水平。而香港青年人最滿意的生活質素為娛樂消閒（6.75分），但分數仍較新加坡青年人最不滿意的文化傳承、就職機會及工作（7.09分）為低。

研究發現，香港16至20歲組別年輕人的開心指數為所有組別最低，調查認為是與公開試、環境轉變及人生目標不確定有關。

研究亦指出，香港年輕人對政府有清晰期望，在政治、環境和民生問題上都有理念，但《逃犯條例》修訂事件反映政府未能理解青少年期盼，引發一連串遊行示威及抗爭。

黃成榮指出，現時環境下，理性會談可能是出路，建議設五方或十方會談，邀請不同界別年輕人對話，相信若活動是公開公正，年輕人會願意參與。他又指出，政府亦應積極考慮是否正式宣布「撤回」修例。

黃成榮又表示，警察或任何使用暴力的人應停止使用過分及不必要武力，並建議政府可先成立聽證會，蒐集各方資料，向年輕示威者釋出善意，其後再考慮成立調查委員會調查事件。

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