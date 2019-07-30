【逃犯條例】假期全參與反修例行動　收入微薄打工仔：仍有信心撐下去 (15:54)

黃小姐今早8時到港鐵調景嶺站參與「不合作運動」，聽聞金鐘站不夠人，即到金鐘站幫忙。她本身從事飲食業，輪班工作，收入微薄，基本上放假時間都是參與反對修訂《逃犯條例》的行動，7月21日去遊行、7月27日去元朗買老婆餅，她表示，最大動力是那幾個已輕生的青年和被捕的人，「現在出來不是為自己，都是為了別人」。

黃小姐表示，近月警察的處事和政府的態度，令她愈發憤怒，更加停不下來。她明言，就算要這樣抗爭半年，仍有信心撐下去。

黃小姐其後再參與「和理非」進駐機場行動，10餘人今午1時於機場一號客運大樓集合，再移師到二號客運大樓聲稱「追韓星」。活動組織者表明並非阻礙機場運作，活動目標是要求警方暫停鎮壓示威、警方停止使用催淚彈等任何武器、政府在8月4日前回應五大訴求，否則不排除發動機場罷工以及一系列不合作運動。

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