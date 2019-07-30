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【元朗襲擊】隨盧偉聰晤張建宗　警察職方：警隊政府一致團結 (15:23)

7月21日元朗白衣人襲擊市民風波，引發社會爭議，外界批評警方執法不力。政務司長張建宗26日代表政府就警方處理手法向市民道歉，「承認警方當晚的處理與市民期望有落差」；這番言論觸發警隊內部強烈不滿。警察評議會四個職方協會今早（30日）與張建宗會面，談及司長上周言論，協會代表會後表示，現理解司長的意思，又稱警隊和政府是一致、團結。

4個協會代表包括警司協會陳民德、警務督察協會主席伍偉基、警察隊員佐級協會主席林志偉，以及海外督察協會代表，他們在警務處長盧偉聰帶領下，早上11時到政府總部與張建宗會面。陳民德在會面後見傳媒稱，司長上周的言論引起很多同事的關注和不滿，故剛才席間有坦誠交流，知道司長說話的意思，「我們現在理解」。

陳民德亦引述張建宗說，張建宗非常支持和諒解警隊同事的辛苦，再次提到很支持警隊工作。陳民德重申，「現時警隊和政府是一致的、團結的」，又稱希望盡快維持社會秩序。被問到他表示警隊和政府站在同一陣線，是否代表警隊亦向市民道歉，陳民德稱「絕對不是」，指出就元朗事件，高級指揮官已在不同場合解釋過當時情況，希望大家明白，又稱警隊執法時確實遇到很多困難，包括市民無理刁難、刻意阻礙等。

政務司長辦公室發出新聞稿重申，張建宗絕對支持和肯定警隊的執法工作，並高度表揚和衷心感謝警務人員在這困難期間，雖承受莫大壓力，仍能無畏無懼、克盡己任、緊守崗位，共同發揮專業精神，致力維持社會治安，保障市民生命財產。

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