【元朗遊行】鍾健平獲准保釋仍留醫　今晚8時半見傳媒 (14:35)

辦理保釋程序期間，鍾健平發現載有他的私人財物，即應已密封的證物袋，曾經被人打開，內有他與律師的其他案件資料，包括並不限於元朗遊行之司法覆核的資料；儘管他與律師已曾表明，他的私人財物包括手機及以上重要資料，但最後仍發現證物袋被打開，故已向廉政公署，以公職人員行為失當的方向報案。

對於今次被拘留，鍾健平表示不知道警察是否專業地處理他們認為屬案件的個案，但質疑警察的手法是否香港人希望見到的所謂專業執法者。鍾健平亦指出，他們若是專業的執法者，應公正且不會執行政治任務。

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