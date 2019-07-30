【元朗遊行】鍾健平獲准保釋仍留醫　今晚8時半見傳媒 (14:35)

「光復元朗」遊行發起人鍾健平周日（28日）被警方以「組織未經批准集結」罪名拘捕，他今早（30日）11時收到警方提出的保釋條件，可以1000元自簽保釋，與警方昨晚提出的保釋條件相同。雖然只餘一小時就達警方需於扣留48小時釋放或起訴疑犯的時限，鍾健平經諮詢法律意見後，仍決定接受保釋條件，並將於8月29日下午3時到大埔警署報到。鍾健平神志清醒，仍然於那打素醫院留醫。他將於今晚8時半於那打素醫院地下與傳媒見面。
辦理保釋程序期間，鍾健平發現載有他的私人財物，即應已密封的證物袋，曾經被人打開，內有他與律師的其他案件資料，包括並不限於元朗遊行之司法覆核的資料；儘管他與律師已曾表明，他的私人財物包括手機及以上重要資料，但最後仍發現證物袋被打開，故已向廉政公署，以公職人員行為失當的方向報案。
對於今次被拘留，鍾健平表示不知道警察是否專業地處理他們認為屬案件的個案，但質疑警察的手法是否香港人希望見到的所謂專業執法者。鍾健平亦指出，他們若是專業的執法者，應公正且不會執行政治任務。
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