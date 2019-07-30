兩度行劫同一單位　地盤工囚6年2月 (14:26)

被告吳志強（32歲）任職地盤工人，月入2萬至3萬元，他求情稱，自己是家中收入來源，因財困及貪婪犯案。

法官判刑指出，被告利用螺絲批犯案，屬持械行劫，他又重複闖入私人物業，恐嚇及侮辱女戶主，案情嚴重。除直接認罪外，法官不接納其他求情因素，終判被告入獄74個月。

案情指出，被告全身黑色打扮，去年2月14日上午闖進油麻地禮苑大廈一個3樓住宅單位，當時女戶主獨自在家。被告取去女戶主的iPhone手機及錢包，劫去1.5萬元現金後，又叫女戶主拿起上衣給他拍照，女戶主不肯。被告之後搜索其他房間及用螺絲批毁壞門鎖。女戶主趁機取刀攻擊被告，惟遭制服，被迫再繳出一部手提電腦及兩部iPad。被告其後經單位後門離開，臨走時再偷去女戶主丈夫的外套，並警告女戶主不要報警，否則會向其丈夫尋仇。

被告於同年3月28日重施故技，清晨返回該單位行劫。女戶主丈夫當時在家，被告打算爬窗逃走時墮樓，但仍然逃去，最終於約一個月後被捕。被告在警誡下招認犯案，並透露他在首次犯案時與女戶主糾纏間臉部受傷，稱偷去的錢「唔夠睇醫生」。

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