【元朗遊行】社工被控阻差辦公准保釋候訊　被告稱被制服時遭人用腳踢頭 (14:46)

控罪指出，被告劉家棟於本月27日，在元朗安樂路與泰祥街交界附近阻差辦公。案件今日提堂時，不少市民於庭上公眾席旁聽，立法會議員張超雄和香港大學社會工作及社會行政學系教授何式凝亦有到場。

控方庭上指出，案發當晚7時許被告站在警方於上址設置的防線約兩米前，與警員面對面對視。警方發出呼籲後，被告曾慢慢向後移動，但以身體和雙手阻礙警員推前防線，警方及後以阻撓警務人員執行職務為由將其拘捕。被告報稱受傷，被送往元朗博愛醫院後，轉送至屯門醫院治理。

辯方透露，被告被捕後一直被扣押，身體狀況亦欠佳，頭、右眼和頸部均受傷，醫生亦強烈不建議被告出院。

裁判官表示，由於案件並非最嚴重，控方亦無充分基礎推論被告會重犯類似案件，故批准被告以2000元保釋候訊，其間需交出所有旅遊證件，不得離港。

劉家棟獲保釋後，在法院門外見傳媒，他哭訴在羈留病房時只能臥床，看着天花板，時間過得「很慢」。他說「再揀多次都會咁樣守護生命、公義」，在今次運動中，要堅持社工的社會公共性。

劉的右額角有瘀傷，需以頸箍固定頸部，他表示仍未知道傷勢，將回到屯門醫院繼續接受治療。

劉家棟憶述被制服的經過，他稱當時被警員踢中膝蓋倒地，即被3至4名警員按在地，又遭人用腳踢頭，他形容「個頭當golf咁打」，他卻赤手空拳，手執一張社工證。他認為警方只是發泄個人情緒，過程中他並無反抗，卻對他使用武力，他將保留追究權利。

劉家棟又說，他在醫院遭看守警察不禮貌對待，不僅扣留他逾48小時，其間有30多個小時沒有向他問話。留院期間，他稱目擊警察向搭訕的病人說「阿sir做嘢唔使你教」，警方又嘲諷他使用尿兜，不准他落牀上廁所。

劉家棟續說，屯門醫院的醫生原本不建議他離院，但為免再被羈留，決定自行簽字離院到法院應訊。

元朗遊行 相關報道：

4男涉藏械提堂被拒保釋 官：帶武器參與集會目的呼之欲出