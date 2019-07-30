【元朗遊行】4男涉藏械提堂被拒保釋　官：帶武器參與集會目的呼之欲出 (13:15)

4名被告依次為翁偉成（25歲）、朱梓雲（23歲）、朱俊愷（18歲）及廖栩鋒（19歲）。控罪指出，4人於元朗朗樂路，攜有攻擊性武器，首被告攜有一枝伸縮棍；次被告攜有一支丫叉、一袋鐵珠及一把摺合式萬用刀；第三被告攜有一把氣槍連充氣罐、一個已上膛彈匣、兩個未上膛彈匣、一包BB彈；第四被告攜有一把萬用刀。

據辯方透露，首被告現職汽車公司銷售顧問，正就讀夜校課程；次被告為科大畢業生，現於科學園任職文員；第三被告任職廚師，案發當日休假；第四被告剛考畢文憑試（DSE）。

控方透露，案發當日眾被告當時圍在一起傾談及閒逛，有戴眼罩、頭盔及保護裝備，其中首被告使用類似電影中美國隊長的裝束，警員感到可疑而截查。控方表示，各人被截查時雖無發生衝突，但附近正發生遊行衝突。

署任主任裁判官蘇文隆認為案情嚴重，4人有聯繫和溝通，均持有武器，強調各人到現場的目的呼之欲出，可強大推論各人若被阻止集會，則會使用身上的武器襲擊，拒絕擔保申請。第三被告將於8天後再上庭申請保釋。

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