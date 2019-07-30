4男狎中一女生　囚52至58個月 (13:17)

4名被告依次為莫子軒（現21歲）、陳浩賢（現21歲）、林永聰（現24歲）及鄭栢杰（現26歲）。4人承認一項與13歲以下女童非法性交罪，首被告另承認一項刑事恐嚇罪；第二至第四被告承認一項向16歲以下兒童作出猥褻行為罪，第三、第四被告再認一項非禮罪。當中第一、二和四被告均為黑社會「和勝和」的成員。

陳官引述事主的心理報告稱，事主出現麻木和一片空白的情況，亦感到自責，同時希望4名被告被判最長的刑期。

陳官稱，第四被告為本案主腦，形容他年紀最大，亦屬4人中最為邪惡，又形容他要求事主為他口交一事尤其墮落，判他囚58個月。陳官又表示，第三被告積極參與犯案，形容被告推X的頭為自己口交一事，「用噁心一詞亦不足以形容」，判被告囚58個月。至於首、次被告，陳官引述勞教中心報告顯示，兩人分別因過重和過輕而不適合在勞教中心服刑，又認為首被告對事件毫無悔意，判兩人囚52個月。

案情指出，首被告於前年1月26日晚上11時，邀請事主X到新翠商場的平台喝酒和聊天。至翌日凌晨，第二至四被告問X要否一起上廁所，並尾隨X進入女廁。第四被告其後將X推入男廁廁格內，4人其後先後與X在廁格內性交。首被告同晚恐嚇X不能將事件告知他人，否則各被告還押時，她將被綁架、被車撞死及在叢林中捱餓。X至同年3月向社工透露事件，數月後報警。

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