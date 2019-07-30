法庭內刀插前妻　男子認意圖傷人囚6年 (13:03)

被告莊曦植（39歲）早前否認企圖謀殺，但承認屬交替控罪的有意圖傷人罪，求情稱因前妻拒絕讓他探望女兒，他借酒下衝動犯案。

法官彭寶琴引述被告的心理和精神報告指出，被告沒精神或心理問題，犯案源於對事主積壓的憤怒而起，被告仍對事主沒悔意，有再犯的風險。報告又指出，被告自視甚高，亦會對重要的事作鹵莽決定。涉案婚姻屬被告第二次婚姻，他與事主沒實質感情，結婚只因事主懷孕，而他希望一嘗當父親的滋味。報告建議被告接受壓力適應和情緒管理的心理輔導。

彭官稱，被告案發前曾用電腦線和紗布包裹涉案刀柄，並將刀從深圳帶至香港，顯示他有預謀犯案。她又指出，本案事主事前沒挑釁被告，被告犯案純屬報復性質，事主事後更需切除整個右腎，本案對其造成的永久傷害顯然而見。被告因得悉事主會出席法庭聆訊，而在法庭內犯案，成為本案加刑因素，判被告監禁6年。

其他報道：大欖隧道兩巴士相撞 77人傷有乘客一度被困