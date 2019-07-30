【逃犯條例】劉兆佳：中央對香港被西方利用作棋子有警惕 (12:42)

劉兆佳於商台節目指，一些西方國家政府，特別是美國，頻頻就香港情況發言，威脅撤除《美國－香港政策法》、發出外遊警示等，從中央而言是鼓動更多港人反對修例和反對香港政府；他又指，中央研判西方國家對香港的戰略價值有不同看法，指中央會對西方國家利用香港、作為對付中國棋子的假設而有所警惕。

劉兆佳又不排除港府在局勢平靜後，出現領導層改組的情況，稱領導層改組是體現問責精神，也能提升管治威信，惟指改動的幅度不會太大。

他又認為目前香港的事態發展，給予台獨勢力機會質疑一國兩制是否適用於台灣，使香港成為台灣政治勢力利用的工具；而目前香港形勢雖對民進黨和蔡英文政府在來年台灣大選的選情較有利，但劉兆佳不認為香港問題會左右選舉的結果。

對於中央會否派解放軍應付日後衝突，劉兆佳認為特區政府現時仍有能力處理局面，只要警隊團結一致，仍有能力壓制暴力衝突，完全不覺得會出動解放軍。

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