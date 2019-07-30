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【逃犯條例】調景嶺站「不合作運動」　市民對行動表示無奈但理解 (11:30)

有網民發起今早（30日）7時半「全港大塞車」的「不合作運動」，觀塘線率先被波及，調景嶺站內有人於月台按下列車安全掣，令列車無法開出，有早上7時50分抵站往黃埔方向的列車，被阻近1.5小時始能開出，大批市民在月台候車，等候良久也無法登上列車，轉為排隊等候港鐵接駁巴士，港鐵一度暫停調景嶺至觀塘列車服務。

至9時15分，觀塘線列車局部開通，約5分鐘才有一班車開出，但有市民按捺不住，行出站外轉乘巴士、小巴、港鐵接駁巴士，巴士總站處處有人龍，九巴於A出口對開加開過海巴士協助疏導人流。港鐵安排接駁巴開往觀塘，途經藍田及油塘，人龍由巴士總站延伸至調景嶺站A出口對開，打四轉「蛇餅」，至10時許人龍才逐漸消散。有內地女子對不合作運動感不滿，大呼「不能理解」。

從事貿易生意的林先生表示，自己需9時上班，當早上8時抵達調景嶺站時，發現港鐵服務已被「不合作運動」波及，未能按時上班，不過林先生指自己立場「黃帶藍」，形容「黃」是公義，「藍」是穩定，現時局勢是「情緒海嘯」，不能再站在岸邊隔岸觀火，對「不合作運動」感無奈但理解。

莊先生同樣受「不合作運動」波及而遲到，故選擇出閘改到附近餐廳食早餐，他形容自己支持民主，但認為現示威者行為沒有用處，反而未達理想先阻到人，日後會用選票反對支持「不合作運動」的人。

就讀心理學系大一陳先生準備返暑期工，認為「不合作運動」是否有效是見仁見智，自己亦有參與反送中遊行，因此理解示威者的行動。

從事人事管理的林小姐亦表示自己有參與反送中遊行，對「不合作運動」表示理解。

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