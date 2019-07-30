大欖隧道兩巴士相撞77人傷　九巴城巴派員慰問傷者 (15:40)

城巴亦提到車長及涉事巴士背景。城巴稱，該名車長自1990年11月起入職，駕駛967號線多年，去年9月通過年度體檢，對上一次例休為周日（28日），昨日（29日）7時11分上班，下午7時43分下班（特別更），今日上午7時11分上班，事發時正駕駛第一趟單程；至於涉事巴士，城巴稱巴士車齡三年多，最近於7月11日通過檢驗。

【12:20】運輸及房屋局局長陳帆於11時許到達醫院探望傷者，逗留約45分鐘後離去，其間向記者表示自己留意到有市民發起「不合作運動」，影響多條鐵路的運作，呼籲以和平及理性的方式表達意見，並考慮其他市民需要，強調特區政府一直有聆聽市民聲音。

【10:45】九巴表示，早上8時許，一輛由天恩邨開往觀塘碼頭的69C線巴士，駛至大欖隧道荃灣出口時，被尾隨的一輛巴士碰撞，九巴車長及多名乘客受傷，送往多間醫院救治，九巴正派員慰問。

【09:55】早上8時許，一輛九巴及一輛城巴在大欖隧道往九龍方向相撞。現場消息稱，車禍中有77人受傷，當中一名乘客一度被困。大批救援人員趕到現場拯救，即場為傷者分流，當中2人傷勢危殆，10人傷勢嚴重，65人輕傷，救護車把傷者分別送往博愛醫院、瑪嘉烈醫院及明愛醫院救治。

受交通意外影響，現時大欖隧道出九龍非常擠塞，車龍至收費亭。城巴乘客李小姐表示，事發時正在車上睡覺，至巴士駛出大欖隧道後，城巴突然急煞兩下，及後追撞一輛九巴，意外後有乘客頭部受傷血流披面。

運輸署總運輸主任何均衡表示，受大欖隧道交通意外影響，現在青朗公路近汀九橋往九龍方向慢線需要封閉，現場交通擠塞，龍尾至錦上路站附近。