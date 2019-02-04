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【逃犯條例】胡志偉憂港澳辦言論致港更對立　葉國謙：成立獨立調查委員會不符現實 (10:21)

港澳辦發言人昨日（29日）召開記者會談及對香港目前局勢的看法。民主黨主席、立法會議員胡志偉今晨（30日）出席港台節目時，稱港澳辦言論對警隊表示肯定的言論，或令社會更加對立。身兼行政會議成員的港區全國人大代表葉國謙在同一節目中說，港澳辦言論表達出中央關心香港情況，以及香港須維護法治的信息。

胡志偉說，擔心港澳辦肯定警隊的言論，會促成更加對立的局面，令社會衝突愈來愈廣泛，繼而使港府無法管治，最後導致中央引用《基本法》第14條（即港府必要時可請求駐軍協助維持社會治安）甚至第18條（即進入緊急狀態將全國性法律在香港特區實施），介入香港事務。

胡志偉又批評建制派反對獨立調查委員會的意見是錯判形勢，強調成立委員會是社會共識的「最大公因數」，有助港府重建管治基礎。

葉國謙表示，反修例運動肯定不是單純民眾抗爭那麽簡單，並舉例說，示威者物資源源不絕、使用欄河手法明顯經訓練等，認為運動背後很多組織介入，故單由港澳辦一個記者會便能平息局勢的想法是不可能。

至於應否成立獨立調查委員會，葉國謙稱港澳辦言論是肯定警方，現時成立調查委員會將打擊執法隊伍士氣，而且目前也有監警會此一現行機制調查，故現時成立不符現實。他又稱此為其個人看法，並非代表行會，但感覺到大部分行會成員都有此看法。

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