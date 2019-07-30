【多圖】港鐵：觀塘至調景嶺、銅鑼灣至鰂魚涌列車服務暫停 (10:43)

【10:10】受北角站有列車車門受阻影響，港島線銅鑼灣站至太古站列車服務暫停，堅尼地城站至銅鑼灣站列車服務維持5分鐘一班車，太古站至柴灣站列車服務維持5分鐘一班車，港鐵現正安排免費穿梭巴士。

【09:45】港鐵表示，受多宗列車車門受阻事故影響，港島線列車預計額外行車時間，月台上候車時間亦會較長，呼籲乘客為行程預留較多時間。

在筲箕灣站，港鐵列車廣播，要求乘客下車。

【09:40】九巴因應特別交通情況，加開短程班次疏導乘客，包括由601在藍田站前往北角，以及619在觀塘站/藍田站前往北角。

在油塘開出的14、14X路線將加強服務。

九巴另會按情況加開601/619特別班次於藍田站開出。

【09:36】受多宗列車車門受阻事故影響，港島線列車預計額外行車時間，月台上候車時間亦會較長，呼籲乘客為行程預留較多時間。港鐵安排接駁巴士接載乘客到各區。

在油塘站，港鐵廣播呼籲市民前往B2出口，乘搭接駁巴前往藍田及觀塘。茶果嶺道現數百米人龍排隊等候。

【08:37】受列車於調景嶺站車門受阻及有乘客按動緊急掣，觀塘線觀塘站至調景嶺站列車服務暫停，黃埔站至觀塘站列車服務維持四分鐘一班車。

雖然觀塘站至調景嶺站列車服務暫停，但仍有大批市民在往調景嶺的月台等候。市民在觀塘出閘時不扣車資。

【08:30】港鐵表示，受多宗列車車門受阻，以及調景嶺站有人按動月台安全掣和乘客求助事故影響，觀塘線、將軍澳線列車預計需額外行車時間，觀塘綫列車駛經黃埔站和調景嶺站路段時需慢駛，將軍澳線來往寶琳站/康城站及北角站的行車時間預計需要額外10至15分鐘。

現時觀塘線及將軍澳綫月台上的乘客較多，候車時間亦會較長，呼籲乘客請為行程預留充裕時間。

【08:00】港鐵表示，受多宗列車車門受阻和乘客求助事故影響，觀塘線、將軍澳線列車預計有額外行車時間，月台上候車時間亦會較長，呼籲乘客為行程預留較多時間。

【07:40】有網民發起今早（30日）7時半「全港大塞車」的「不合作運動」，呼籲市民駕駛私家車上班，「並在適當時候慢駛至停車，務求將鐵路及陸路交通癱瘓」。港鐵列車服務今早維持正常，港鐵表示，將繼續密切監察情況，如有需要會靈活調配人手，盡力為乘客提供安全可靠的鐵路服務。