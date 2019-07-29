涉無牌藏槍械爆炸品　名列前茅中四生認罪候判 (23:27)

三項控罪指出，認罪的被告冼釗霆被控於今年2月20日在西灣河太安樓一單位內，無牌藏有一支長槍型氣槍連6個彈夾、一支胡椒噴霧及兩支電槍；另藏有爆炸品，即一袋約85克粉末含硝化纖維素、101支電火柴、一個無線發射器及一個連同兩個電池無線接收器，以及藏有違禁武器，即三把以彈簧露出刀刃的刀及一把重力刀。

辯方求情時讀出被告於2018至19年度成績表顯示，被告全級考第三，化學、物理及數學科的成績都在頭5名之列，並獲8項優點，擔任義工工作，強調無證據顯示被告利用上述物品作非法、損害社會、傷人等用途。不過，裁判官考慮控罪嚴重，購入物品時可能只有15歲，要求控辯雙方再取指示，並押後判刑。

案情指，警方於案發當天早上9時50分持搜查令到涉案太安樓單位搜查，並找到氣槍、胡椒噴霧、含硝化纖維素的粉末、違禁武器等，被告隨即被捕，並在警誡下承認該些物品屬他的，在內地、網上及不知名的氣槍店購入，曾在家中兩度燃點粉末。

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