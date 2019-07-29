【逃犯條例】Now新聞攝影師疑中橡膠子彈　手指骨折 (21:22)

受傷的Now新聞攝影師姓薛，他憶述，昨晚在上環信德中心對開一個分隔干諾道中東西行線的石壆上拍攝，當時他站近示威者一方，防暴警察向示威者舉起「橙旗」警告，其後發射催淚彈及開槍試圖驅散，示威者則投擲磚頭還擊。他續稱，因為前方分別有一條鐵柱以及一名相當高大的記者作掩護，所以估計在該位置拍攝應該安全。

至晚上約9時45分，他在相當接近示威者一方拍攝時，懷疑因為「隻手伸咗出嚟」，突然被硬物擊中右手造成劇痛，「知道中咗槍瀨咗嘢」，於是馬上離開採訪位置；形容當刻「痛到無感覺」，以為手背骨粉碎，及後面部麻痺、呼吸急促，「咁大個仔前所未有嘅痛」。他事後由救護車送往瑪麗醫院治理，留院一晚已出院，但醫生稱其右手無名指的指骨移位及骨折，估計完全康復至少需要三星期。

他回想中槍一刻仍感錯愕，但認為示威者當時向警方防線投擲磚頭，警方開槍制止可以理解，但會考慮向警方索償。

綜合傳媒報道，在7月27及28日兩場警民衝突中，有多名記者採訪時受傷，包括《星島日報》一名攝影記者懷疑被橡膠子彈擊中手臂，亦有記者疑被胡椒球射穿頭盔及擊中陰部；本報一名記者亦被胡椒球擊中，須當場接受急救沖洗。

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