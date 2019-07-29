【逃犯條例】公務員申集會　盼轉達市民訴求予政府管理層 (19:52)

有公務員發起集會，5名集會發起人今午（29日）到中區警署申請不反對通知書，發起人強調集會性質非常溫和理性，不希望看到衝擊場面，認為警方沒有理由不批出不反對通知書。發起人之一、勞工處職員顏武周表示，反修例事件上，社會各界許多人已站出來盡一分力，故不論各人崗位，包括公務員，也可盡力幫助社會。
顏武周表示，看到社會矛盾日益加劇，衝突情况愈來愈熾熱，感到憂心；近日不少部門的同事就政府在反修例事件，以及警方處理示威手法有不同聲音，故希望舉行集會，凝聚各聲音，清晰表達意見。
他指出，集會有3大重點，包括呼籲特首林鄭月娥以實際行動重拾政治承擔，盡快正面直接回應市民的5大訴求；警方近日處理示威及元朗白衣人「無差別襲擊」市民的手法，令人感到非常失望，「有負公僕為市民服務的原則」，故要求警方以市民安危及財產為首要任務，勿讓同類事件再次發生；檢討處理示威手法，「以挽回香港市民對警隊的信心」。
顏武周希望透過集會令市民知道，公務員願意秉持專業操守為市民服務，「聆聽到市民聲音，願意將他們的訴求轉達給政府管理層知道。」他認為，公務員履行職務時要保持政治中立，但不代表不能就社會議題或不公義的事件發聲，呼籲公務員及市民參與，強調集會性質非常溫和理性，不希望發生衝擊。
他向警方遞交申請時，預計集會將有2000人參與，糾察約有50至80人，有信心警方批出不反對通知書。
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