退休警長伙4親友洗黑錢同罪成　還押候判 (20:11)

被告依次為退休警長蘇永耀（71歲）、首被告胞弟蘇永華（66歲）、姪仔蘇國忠（47歲）、「舅仔」盧志強（60歲）、前下屬曾國偉（62歲）。除首被告早前認罪，其餘4人則不認罪受審。

法官裁決時稱，即使次被告因兩人兄弟情誼決定借出戶口，亦「只會是一兩天的事」，而非長期借出戶口；被告曾親自在涉案戶口提取大筆現金，認為次被告必然知道首被告利用其戶口作不當生意，判處他兩項洗黑錢罪成。

法官續說，第三至五被告分別辯稱相信首被告為做生意才借出戶口，或聲稱不記得借出戶口；惟各人均有人生閱歷，應察覺首被告借戶口的理由不合理，而部分被告亦親自處理戶口帳目，應可憑金額大小或交易次數，得悉首被告並非從事正當生意，尤其第五被告曾任警員，亦應更易察覺首被告洗黑錢，認為各人均知道戶口用作洗黑錢，裁定他們各面對的一項洗黑錢罪成。

首被告代表律師求情稱，首被告1965年加入警隊，1994年成為退休警長，此後經歷生意失敗，沉迷賭博，2007年起接觸外圍賭博「鋌而走險」犯案。首被告顧家，但本案牽涉其親友，妻女捲入另一宗刑事案件，令家人對被告「信任跌到近乎無」，故首被告希望能盡快完成刑期，陪伴家人及修補關係。

案情指出，2011年中警方留意到5名被告的戶口紀錄異常，於馬季結算日特別活躍。警方同年7月檢獲首被告的賽馬和球賽投注紀錄，包括網上投注資料；另檢取數個銀行戶口的存摺及提款卡，又在被告的手機sim卡起出12段涉及賭注的錄音。警方調查7個涉案戶口，其中有兩個為首被告持有。

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